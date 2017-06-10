偏鄉學子獲邀赴秘魯舞蹈交流 龐大旅費成阻力

2017-06-10 18:21

〔記者佟振國／南投報導〕在地深耕30年的南投縣埔里薪傳舞蹈團，獲我國駐秘魯代表處邀請，今年8月將前往秘魯參加國際舞蹈節活動，與世界多國進行舞蹈、文化交流，但20位學生出國演出機票、交通費要上百萬元，成為最大阻力，師生除計劃演出籌措旅費，也希望透過企業贊助等方式，盼能一圓夢想。

由秘魯阿雷機帕市所發起的國際舞蹈節，為南美著名的國際性舞蹈表演活動，每年吸引歐、亞、美洲等多國舞蹈團參與，今年已邁入第35屆，將在8月15日舉行，台灣也不缺席，埔里鎮薪傳舞蹈團則獲駐秘魯代表處、秘魯東方文化交流學會邀請，前往進行半個月的演出、交流。

薪傳舞蹈團長林幸弘表示，將出訪的20位國小至高中學生，都是埔里在地學子，能做國民外交為國爭光，同學都很期待，雖然半個月的行程食宿由主辦單位提供，但每人機票、交通費及道具運輸，每人的花費8、9萬元，對不少偏鄉家庭是沈重負擔。

舞團師生今在埔里鎮「森林好事多」活動演出，不少家長前往加油打氣，也向鄉親宣告舞團將出國表演的好消息，但龐大旅費讓經濟不寬裕的學子可能無法成行。

距離活動時間只剩2個月，舞團師生除計劃透過演出活動盡力籌措旅費，也希望獲得企業贊助，舞團將為企業公益演出等方式進行回饋，只想盼為偏鄉學子圓夢。