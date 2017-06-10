坪林春茶特等獎 陳宥達製茶五代相傳

2017-06-10 18:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林區今天舉辦「新北好茶展售會」暨春茶比賽茶出爐，主辦單位農業局特邀新北「碧螺春」、「包種」、「龍壽」、「鐵觀音」、「美人」和「蜜香紅」6大特色茶的代言茶師出席，今年獲得春茶特等獎的陳宥達，父親陳源德即為文山包種茶的代言茶師，陳家5代相傳製茶真功夫，打響坪林茶鄉美名揚。

除了坪林的春茶競賽公布得獎名單，農業局也一併推廣新北市產製的多元茶類，6大特色茶代言茶師包括不發酵的「碧螺春」黃文雄、輕發酵的「包種」陳源德、半發酵的「龍壽」周基壽、重發酵的「鐵觀音」陳正萬、「東方美人」楊龍海及全發酵的「蜜香紅」王考廷，各有擁護者。

市長朱立倫今天親頒春茶特等獎扁額給陳宥達，他爸爸陳源德就是「文山包種茶代言茶師」，陳源德欣慰表示，家中製茶歷史悠久，自己是第4代，所有的經驗都是跟著老一輩後面做才磨出來的，很開心看到兒子陳宥達獲得春茶特等獎，自己也可以放心的將陳家製茶招牌交棒。

農業局長李玟說，今年春季包種茶比賽參賽者眾，最後入選僅占7成多，淘汰率接近3成，市政府配合主辦單位把關農藥抽驗，77件樣品全數合格，安全又安心的好茶。「新北好茶展售會」10、11日及17、18日於坪林茶業博物館旁，24、25日還將赴台北圓山花博市集展售，民眾可上農業局查詢。