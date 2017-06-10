無表情男孩克服多重身障 獲中市提名總統教育獎

2017-06-10 18:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「輸在起跑點並不可恥，努力就對了！」惠文高中國三生林泫安因先天顏面神經失調成了無表情男孩，還有雙足翻內、唇顎裂、視聽力缺損等多重障礙，歷經多次手術，從小被霸凌，在老師家人鼓勵下重新站起來，找到自我價值與興趣，而且熱心助人，獲得台中市提名總統教育獎，今天畢典獲得表揚。

林泫安是雙胞胎在媽媽肚子裡因空間不足造成多種障礙， 至今歷經逾十次矯正手術，把腿部的神經植入臉部，恢復表情，也開刀矯正雙足，並進行唇顎裂手術等， 他更努力復健，不但能賽跑、做簡單表情、說話也較清楚，但未完全恢復，將來仍需持續手術。

林泫安因為外觀問題，外出被指指點點、同學排擠，他說看到雙胞胎哥身體健全，覺得傷心、很不公平，放棄念書也一度想不開，但老師開導、父母兄姊不斷支持鼓勵，讓他知道「不要在乎別人，勇敢做自己、相信自己！」

林泫安開始展現熱心助人的個姓，嘗試幫助同學，發現努力付出能得到回饋，獲得同學的接納，不再自怨自也發掘出對機械的興趣，考上高職汽車科，希望朝汽車方面發展，他也以賓士總裁的話「成功必須努力，放棄不是選項」為座右銘。

學校國三畢業生江和學也獲總統教育獎台中市提名，出身單親和低收入家庭，父親在他小一時就因癌症過世，仍勇於追求夢想，學習國樂吹奏笙，在媽媽的鼓勵支持下，六年來拚命練習，遇到挫折也不放棄，獲得全國學生音樂比賽亞軍，昨也獲表揚。

江和學說學音樂昂貴，媽媽在幼惟園當美術老師僅兩萬要養他和妹妹，為了助他完成夢想，熬夜做手工賺錢，咬牙苦撐，讓他非常感謝，但不侷限夢想，對數學也有興趣，也朝著當老師的目標邁進。