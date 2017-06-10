水井申報納管 中市府：特殊情形者免收規費

2017-06-10 17:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕水井申報納管收費，引起地方反彈。市府水利局今天表示，未引用水利會灌溉用水，而需自行抽水灌溉，以及自來水未到達地區的民眾，市長林佳龍承諾任內免收行政規費。立法院副院長蔡其昌肯定市府做法，並強調，會在中央為市民請命。

市府指出，水井申報納管分3階段，目前正辦理第1階段的申報納管至明年底，第2階段將進行水井複查及貼標籤，第3階段則將輔導民眾合法取得水權，保障用水權益。逾期未申報且擅自取水，將罰款並限期封填，沒有申報且擅自取水，最重罰6萬元。

水利局在各區召開說明會時，許多靠水井灌溉的農民，對於政府要收取水權登記規費2700元不能接受，認為政府巧立名目要錢。不只農民，更引發偏鄉自來水未到達區域，只得使用地下水的鄉親強烈反彈，地方議員、里長也相繼表達抗議。

水利局表示，市府依據中央規定，落實地下水保育及水井管理，輔導民眾進行水井申報納管。先前在各區召開說明會時，市議員吳敏濟等民代均建議，對於無引用水利會灌溉用水，而需自行抽水灌溉的農民，以及自來水未到達地區的民眾，應予免收規費。

對此，市長已承諾任內對於上述特殊狀況，將免收行政規費，並期盼透過合理納管，有效預防地層下陷，也讓地下水資源得以永續發展。

蔡其昌說，他支持水井納管政策，但農民長年辛苦耕作，只獲取微薄利潤，卻顧全了國人的糧食安全，政府需要有更多的照顧；而自來水未到達區域，是政府投入資源不足，才導致鄉親持續使用地下水，他會持續爭取提高自來水普及率，並要求不應對其徵收規費。

蔡其昌肯定市府對於農用灌溉使用、自來水未到達地區的地下水使用者，免收行政規費 的措施；而為解決全國水井納管所引發的規費爭議，他會在中央邀集相關主管機關協調，希望能全面性解決農用、家用者，尤其是無自來水地區能免收水權登記規費的問題。