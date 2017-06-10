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補官方空品監測不足 屏教產會培訓種子老師

2017-06-10  17:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣秋冬空氣品質差，但環保署在縣內的測站僅3處，為建立大數據，屏東縣教育產業工會與屏東縣教師會推動改善PM2.5研習，鼓勵老師透過行動式監測器收集PM2.5數據，上傳民間建立的社群平台，讓污染數據更加完整，進而督促政府採取因應措施。

屏縣教產會及教師會兩會理事長黃莆田表示，PM2.5對身體健康影響甚鉅，但現階段多只能參考環保署的測站數據，以屏東縣為例，只有屏東市、潮州鎮與恆春3地，民眾雖可察知區域性空品，卻無法掌握自己生活區域的pm2.5瞬間濃度；創客社群因此建置低成本的PM2.5監測器，使用者可自行架設，上傳資訊至雲端，形成大數據，現在台灣已超過千個測站。

屏東教產會和教師會也設有1台測試溫度、濕度與PM2.5的「空氣盒子」，隨時可得知周遭空氣品質，為收集更多數據，以探究污染源，兩會今年開始推廣監測器架設；本月首先舉辦「改善PM2.5空氣品質與實踐」研習，首批約20人參加，指導老師架設監測器，偵測空氣懸浮粒子、溫度、濕度，連上雲端分享資料。

黃莆田表示，除了廣設監測器，兩會也邀請屏東環盟、地球公民基金會等環保團體進入校園傳遞空品知識，並建議各級學校掌握呼吸道、心臟病等高危險群的學生名單，同時設置有空氣清淨機和檢測儀的「暫時避難所」，當學生因髒空氣身體不適時可前往休息。

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  • 老師們透過研習DIY移動式即時顯示空氣品質監測器。（屏縣教產會理事長黃莆田提供）

    老師們透過研習DIY移動式即時顯示空氣品質監測器。（屏縣教產會理事長黃莆田提供）

  • 老師們透過研習DIY移動式即時顯示空氣品質監測器。（屏縣教產會理事長黃莆田提供）

    老師們透過研習DIY移動式即時顯示空氣品質監測器。（屏縣教產會理事長黃莆田提供）

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