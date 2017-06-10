齊柏林曾在玉山險墜機 「看見台灣」心路歷程曝光

導演齊柏林今搭乘凌天航空直升機替《看見台灣II》續集做空勘，卻不幸於中午墜機罹難。（資料照，記者趙世勳攝）

2017-06-10 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕導演齊柏林今（10）日搭乘凌天航空直升機替《看見台灣II》續集做空勘，卻不幸於中午墜機罹難，國家政府單位、歌手、影視界、作家等等都紛紛哀悼。而這並非他第一次遇上直升機失控意外，他曾於書中寫道，當時曾在結束「看見台灣」的玉山主峰拍攝後，遇到強大的氣流，差點出事，他更坦言：「每次生死交關，我都告訴自己別拍了」。

齊柏林當時靠抵押房子、透過貸款及各界好友金援，得以完成「看見台灣」這部深刻動人的紀錄片，讓台灣的「美」與「痛」，被各界看見，期盼透過自己的方式保衛這片土地。

據《天下雜誌》報導，當時他曾於結束玉山主峰拍攝後遇到強烈氣流，本身就已經有懼高症的他更是驚駭不安，更別提機身在當下是完全失控垂直向上飛行的狀態，他當時腦中一片空白，本能的放聲尖叫，額頭更是冒出斗大冷汗，每次遇到像這種「生死交關」的事件，他都會告訴自己「別拍了，不要再冒生命危險做這種沒有任何報償的事了！」

但他卻深受八八風災的災難景象震懾，即便遇到難事，即便數度想放棄，但血液裡的瘋狂因子又會再度被喚起，並希望能透過初衷，讓台灣的環境災難能獲得重視。