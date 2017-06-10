美籍實況主播涉辱台 道歉後稱：多數台灣人都喜歡我

2017-06-10 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕美籍實況主播CJayride日前在直播網站「Twitch」上傳「探索台灣」（Explore Taiwan）的影片，但內容卻有辱台意味，嚴重醜化台灣形象的影片讓不少台灣人氣憤不已，此事件也登上國外電子遊戲媒體「Kotaku」，並以大篇幅文章做報導。

《Kotaku》文章內指出，CJayride在台灣做出違規行為，包含在淡水將魚丸甩進草叢、遺留喝完的珍奶垃圾在捷運外、偷拍捷運車廂女性並討論她們穿著、將垃圾竹筷插進土中說是「台灣習俗」等等不勝枚舉的荒唐事蹟。

之後有一個台灣男生在路上遇見CJayride，並出示影片向他表示：「這不是台灣文化」，但CJayride還裝傻說：「你在說什麼？什麼不是台灣文化？」，但在男子想解釋時，CJayride卻一直連續問說：「你在說什麼？」，顯然不是很有耐心，最後男子說完：「你根本不喜歡台灣」後就離去，而CJayride則在他離去後大喊：「I love Taiwan！」最後補充說該男子對他「有點嚴厲」。

面對媒體負面報導排山倒海而來，CJayride除了表示歉意外，還說這其實是種毀謗，要媒體撤下報導，並在最後聲稱多數台灣人都很喜歡他，也能接納他，他非常感激台灣人的熱情。

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