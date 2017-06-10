台東版「前瞻計畫」 32組建築設計打造幸福城市

台東專校學生設計的中央市場重建模型。（記者黃明堂攝）

2017-06-10 16:43

［記者黃明堂／台東報導］台東專科學校建築科畢業生一口氣為台東推出32件建築設計案，從中央市場改建、富岡漁港擴建、南迴醫院...，台東人想要的建築，他們都設計好了！

32組建築案的設計圖及模型，今天起在台東生活美學館展示，畢業展策展主題為「談建望」，「談建」象徵在2年的學習中，不斷的談建築，激發對建築的無限想像，「談望」象徵望向未來，對於建築發展嘗試著無限可能。

位於台東市鬧區的中央市場已有54年建齡，已是危樓，市公所正構思改建，八字還沒一撇，學生莊家穎及羅允冶已經早一步完成新市場的設計了，寬敞、通風且明亮，完全拋除老市場沈疴，只保留濃濃人情味。

台東以農立縣，小農缺乏販售自家好物的場所，學生李昱緯及黃悅容設計好農市集，結合台東市民需求及融合在地自然景觀人文風采，勇奪畢業展第一名。

台東是渡假天堂，也是養老勝地，學生們設計了青年旅舍、退休頂客住宅、都蘭海景渡假村、單車聚落、慢活養生村等等，也為醫療資源缺乏的南迴線，設計了南迴醫院。

富岡漁港是台東重要的海運吞吐港，長年飽受空間不足、環境雜亂之苦，建築科學生設計了全新的港區。

這項展覽今天開展，展期到28日，參觀展覽的民眾充滿想像，認為是台東版的前瞻計畫，如果實現，台東就真的是幸福城市了！