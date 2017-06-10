新住民說心聲 「坐月子」很有感

2017-06-10 16:27

〔記者何玉華／新北報導〕新住民來台灣生活，什麼事印象最深刻？來自印尼的王溫蒂及邱佈娣感受最深刻的是坐月子的差異，王溫蒂說，因為宗教信仰不能吃豬肉，婆婆特別準備花生雞腳，邱佈娣則是媽媽從印尼飛來為她坐月子。

新北市政府新聞局舉辦「幸福新民報」特展於6月6日開展，今（10）在展區舉辦「下午茶的燦爛時光—聽幸福新女性說故事」講座，邀請來自印尼的王溫蒂及邱佈娣與民眾分享在台灣落地生根的生活點滴。

王溫蒂嫁來台灣14年，除了扮演媽媽腳色，也是印尼餐廳的老闆娘，最期盼有一天能休假「當自己」；邱佈娣在台灣生活15年，目前在馬偕醫院淡水院區洗縫課任職，也利用閒暇時間學習手作捏麵人，準備考證照。

對不同國家的文化衝擊，兩位最深刻的是坐月子的差異，溫蒂說台灣坐月子吃花生豬腳，但她因宗教信仰不吃豬肉，婆婆改煮花生雞腳給她進補，讓她很感謝婆婆的體諒；佈娣說，印尼坐月子可以洗頭但不吃肉，因為怕餵母乳有腥味，台灣則是不能洗頭但天天吃肉，讓她很不習慣，媽媽還特別從印尼來為她坐月子。

新聞局長張其強說，「幸福新民報」特展是將過往節目內容轉換成互動性的實體特展，講座也是配合節目舉辦，民眾只要在6月16日展期結束前，到新北市政府的一樓大廳東側，就有機會參與雜貨店老闆、手繪師、調香師及廚師體驗等「異國職業達人體驗活動」，結束可獲得一張小小達人證書。