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傳統特技慰僑行前公演 台南一中快閃高鐵

2017-06-10  16:17

〔記者何宗翰／台中報導〕慶祝雙十國慶活動，僑務委員會每隔兩年遴選國內優質藝文團體，前往大洋洲地區出國巡迴演出，今年委由「臺灣特技團」赴澳洲、紐西蘭2國5個城市巡迴訪演5場次，今在屯區藝文中心行前公演；40名來自台南一中合唱團及室內樂團的學生，中午也在高鐵台中站快閃演出。

僑委會副委員長呂元榮表示，這次海外演出希望增進大洋洲民眾對臺灣多元文化的瞭解，盼促進僑界與當地主流社會交流。

臺灣特技團團長呂義尚說，這次主題為「神采飛揚慶豐年」，內容包含創意宋江陣、武術、疊羅漢、彩帶舞、扯鈴、旗舞、扇舞及雜技，並搭配臺灣傳統藝術、民俗藝陣等閩南與客家元素及生活場景，透過融合雜耍、特技、舞蹈及肢體藝術展演，傳達臺灣人民堅忍不拔、飲水思源的精神。

台南一中合唱團及室內樂團今天在高鐵台中站快閃演出流行組曲「那些年的小幸運」及「Can't Stop The Feeling」，短短10分鐘的精彩演出博得旅客熱情的掌聲，令人意猶未盡。指導表示宣榳菲說，合唱團有別於以往的表演方式，將舞台轉換至人潮眾多的高鐵車站，希望能以更直接的方式與聽眾面對面。

這次快閃演出特別將2首耳熟能詳的電影主題曲「那些年」和「小幸運」改編成組曲，更邀請學校3名弦樂團學生一同加入，溫暖的歌聲加上柔美的弦樂，當音樂一響起，立刻吸引眾人目光，不少旅客紛紛拿起手機錄影。

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  • 臺灣特技團在屯區藝文中心行前公演。（記者何宗翰攝）

    臺灣特技團在屯區藝文中心行前公演。（記者何宗翰攝）

  • 台南一中合唱團及室內樂團的學生在高鐵台中站快閃演出。（記者何宗翰攝）

    台南一中合唱團及室內樂團的學生在高鐵台中站快閃演出。（記者何宗翰攝）

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