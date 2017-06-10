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住院也要偷 癌末病患順手牽羊昏倒遭逮

2017-06-10  16:13

［記者陳賢義／台東報導］台東1名肝癌未期的睦姓男遊民順手牽羊成癮，日前才偷了1輛工程車，連續衝撞5部車，昨住院也難忍手癢，光天化日潛入台東縣政府後停車場，開啟1輛未上門鎖的吉普車，竊得2000餘元，犯行全都錄，警方以畫面追人，半小後緝逮到案，得手贓款僅剩百元，但睦男仍不知悔俊，今早再偷1部自行車昏倒在縣府前，賊星該敗，罪責再添一樁。

監視器清楚錄下，頭包著紗布的睦男大搖大擺的走進縣府後停車場，腿邊還綁掛著尿袋，亂槍打鳥的找尋下手門標，發現1輛吉普車門未上鎖，環顧四周無人注意，直接打開車門搜括2000餘元現金，得逞後還裝作若無其中的邊走邊算錢，尤姓受害車主驚覺被竊，報警調閱停車場監視器，看著睦男的囂張樣，氣得牙癢癢。

警方在案發30分鐘後，在縣府附近找到閒逛、另尋目標的34歲睦男，他毫不在乎坦承犯案，還供稱近日市區的超商行竊案也是他所為。

「2000元就當是給他的奠儀」尤姓車主得知睦男落網，是名生命剩約1個月的癌未患者，直呼倒楣。警方調查，睦男身材瘦弱，肚子卻大的嚇人，早與家人斷了音訊，仗著生命快到盡頭，肆無忌憚到處犯案，就連受傷住院也難忍手癢，只是屢被移送，又因案情和病症無法收押，警民都頭痛。

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  • 睦男潛進台東縣政府後停車場偷錢，竊行全都錄。（記者陳賢義翻攝）

    睦男潛進台東縣政府後停車場偷錢，竊行全都錄。（記者陳賢義翻攝）

  • 尤姓受害車主發現駕車內現金被搜刮，報案緝賊。（記者陳賢義攝）

    尤姓受害車主發現駕車內現金被搜刮，報案緝賊。（記者陳賢義攝）

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