世界機關王台灣賽R4M組 屏東奪冠「全壘打」

2017-06-10 16:02

〔記者陳彥廷／屏東報導〕2017世界機關王上週末落幕，屏東縣在R4M組比賽中傳回捷報，原來從高中、國中、到國小，3組冠軍全由屏東的學校奪下，8月將要到中國比世界賽，枋寮高中冠軍隊伍成員林靖洋就說，希望在國外能高揚「枋寮」兩字，為故鄉、國家爭光。

結構積木廠牌推動的「世界機關王」，已舉辦數載，今年世界賽於8月舉辦，是首度移師到中國。近幾年屏東的學校在機關王相關比賽中都拿下好成績，今年更是「全壘打」，R4M組別中，高國中組由枋寮高中包辦冠軍，佳冬國小則是拿下國小組前3名，3組冠軍全來自屏東。

拿下冠軍，目前選手們的內心依然相當激動，枋寮高中的全校師生都相當高興，校長陳志偉說，本次參賽的高中部4隊，國中部10隊，經過長期集訓訓練，學生從程式設計、機構組裝和團隊默契，驗證枋中在長期科學教育下，國高中6年一貫的教育，已有良好成果。

「還是很擔心啊！」，國中部的冠軍成員陳信成就說，原本車子部不斷出狀況，害怕台灣賽當天電池盒又出狀況，但「還真的給我出狀況」，但還好在老師和學長姐的提醒下，有裝「備援用」電池，這才可以繼常跑下去，也克服難關拿下冠軍。

深耕機關王比賽的指導老師黃文昌說，6年一貫的培養，高中學長會告訴學弟說關卡該怎麼跑，也能了解國中學弟所遇上的瓶頸，教學該如何節省時間， 機構怎麼改，學弟們都獲益良多，而更讓他欣慰的是，學生彼此傳承經驗，更能獨立。

拿下台灣賽冠軍後，枋寮高中將代表國家出賽世界賽，學生們除興奮外，更是個個有信心，冠軍隊伍成員林靖洋就豪氣表示，要讓世界看到「枋寮」兩字，為國家爭光、為家鄉爭光。