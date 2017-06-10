求學路3年可繞地球1圈半 女水電工東商夜校畢業囉

2017-06-10 16:02

［記者黃明堂／台東報導］終於要畢業了！家住大武的排灣族女子葉玟均，白天當水電工，晚上開車來回1百多公里，到台東高商讀夜校，1個月油錢就要1萬多元。畢業不但知識滿載而歸，也可以省下大筆開銷了！

校方估計，葉玟均每天開1百多公里上學，3年跑了將近7萬公里的路程，足足可以繞地球1圈半，連續3年不曾間斷，終於要在下個禮拜畢業了，她也獲得熱心服務獎、終身學習獎的肯定。

校長劉玲慧每天傍晚都會看到一部休旅車開進校園，一問之下，才知道開車的是學生葉玟均，家住大武，每天工作工結束，就從大武開車到台東市上課，晚上10點放學後再開車回大武的家，求學過程十分辛苦。

其實，這是葉玟均讀的第3所高中職，她說，以前年紀小比較愛玩，沒好好唸書，在跟著爸爸從事水電工作後，才發覺工作的辛苦，也感受到父母的愛，所以再讀補校，並答應爸爸會好好讀完高中。她說，每天工作後很累，又要開很遠的路到台東讀書，真的很辛苦。

導師黃奕菁說，玟均除了跟著爸爸做水電工作，也跟著媽媽賣檳榔、排荖葉，工作辛苦，求學更投入，常常班上第一個到校，是盡責的學藝股長、副班長，成績優秀，還利用課餘及工作之餘時間，考取飲調丙級證照。

劉玲慧說，坟均的求學精神很值得學習。也希望玟均在離開商校後，秉持相同的精神，走出屬於自己的路。