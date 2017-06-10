台東大學畢業典禮 前職棒球星王信民拿碩士

2017-06-10 15:18

［記者黃明堂／台東報導］台東大學今天辦理106級畢業典禮，會場設計以學校知名的圖書資訊館為意象；籌畫團隊表示，圖資館是金字塔形建築，蘊藏知識的寶庫，東大學生都是入寶庫滿載而歸，迎接社會的新挑戰。

畢業生代表彭妍庭和張芸瑄的致詞，勾起在場所有學生滿滿的回憶：新鮮人時瘋狂的大一宿營、宿舍生活，開始摸索人際相處之道；大二時期各式各樣的社團活動、系上發表，占據所有時間，忙碌卻充實，宿舍大廳、教室走廊都是同學們最佳的表演舞台；大三最心繫的莫過於系學會，籌備大小活動，不知道在系學會辦公室迎接多少日出；轉眼間來到大四，第一次體會到時間飛逝，不論是在活動、課業的努力過程，這些點滴都深深烙印在腦海裡。

畢業典禮現場也看到前職棒球星王信民，從職棒退役後持續精進自己，今年從體育學系碩士班畢業。以其過去的選手經驗，加上課堂的所學理論為佐證支持，未來更能將之運用在指導學生上。

高齡80餘歲的東大校友王任生，白手起家，在台灣創業有成，事業跨足中國，有「河南王」之稱。校方特別邀他回到母校，以台東大學名譽博士、校友總會名譽理事長身分，為「特殊貢獻獎」擔任頒獎人，他親自出席，為這些小學弟妹們送上祝福，期盼畢業生能夠薪火相傳，成為社會的中堅份子，也歡迎學弟妹到旗下企業就業。

台東縣長黃健庭也出席畢業典禮，以自身的菜鳥經驗勉勵學生，時時學習、刻刻自省，人生的意義不在於薪資，要審視自己有沒有做出有意義的事情回饋社會；期望所有同學都要大膽作夢、勇敢行動。

校長曾耀銘校長以校訓─公、誠、愛、嚴勉勵畢業生，嚴以律己，在自由民主的社會中努力向上，追求學術或事業成就。