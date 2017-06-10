登革熱蠢動 屏東增1境外移入病例

2017-06-10 15:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣昨天（9日）接獲1登革熱病例通報，經快篩呈陽性，今（10日）經疾病管制署檢驗確診，患者為居住屏東市的31歲男性， 5月下旬曾至泰國，初步研判為境外移入，為今年第3例，由於其可傳染期皆於屏東市社區活動，傳染風險極高，衛生局呼籲民眾提高警覺，注意環境衛生。

屏縣衛生局表示，患者5月26日至泰國普吉島渡假，於6月1日返國，6月4日開始出現發燒、頭痛、後眼窩痛、食慾不振等症狀，曾在6月6日、7日及8日至診所看診，6月9日快篩陽性通報登革熱，6月10日下午經疾病管制署檢驗確診登革熱，目前患者狀況穩定。

衛生局接獲通知後，立即連繫環保單位啟動防疫措施，6月9日即針對個案家50至100公尺擴大疫情調查及採血，並於6月10日執行社區地毯式孳生源清除及化學防治，另通知醫療院所提高警覺性及早通報，以防止或減低本土病例發生的機會。

衛生局疾病管制科長江麗香表示，目前正值登革熱流行期，又逢梅雨季節易造成多處低窪地區及容器積水，成為病媒蚊孳生溫床，由於登革熱是藉由病媒蚊傳播，呼籲民眾加強環境自我管理並定期巡查，落實孳生源清除，防範登革熱疫情擴大。

屏縣去年入夏後僅1起本土登革熱病例，今年境外移入累計3例，還沒有本土病例出現。