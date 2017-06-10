才女勇抗病魔 竹市三民國中方語珩獲頒市長獎

2017-06-10 14:37

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市三民國中學生方語珩，在國中教育會考前夕被診斷出罹患淋巴癌，但她不願向病魔低頭，憑著勇氣與毅力考出5A6+的好成績，畢業更拿下「市長獎」，市長林智堅今天親自授獎，肯定方語珩的努力，希望這名「生命小鬥士」堅強對抗病魔，在更大的舞台發光發熱。

方語珩凡事一向全力以赴，就讀三民國中期間投入社團活動，無論合唱團、音樂比賽還是英語讀者劇場都難不了她，堪稱「認真讀書、認真玩樂」的全能才女。她喜歡繪畫，不但創作出獨具特色的人物「Potato」，更在班服、畢業紀念冊、募款海報上大展設計才華，深受同學們歡迎。

不料，方語珩卻在國中會考前夕，診斷出罹患淋巴癌，面對突來的變故，她展露堅強的一面，勇敢面對化療的煎熬，忍著病痛在家自學、積極準備課業，最後考出5A6+的好成績，她自信的說：「我一定能戰勝病魔！」

「一定要和我們一起畢業喔！」三民國中校長洪碧霜、導師陳君宜及同學常輪流到方語珩家中，陪伴她面對化療的不適，相約一起畢業，洪碧霜說，在方語珩身上看見生命的強韌，即使因療程無法到校，她仍在休養之餘，回校向老師請教課業問題，學習精神令人動容。

市府今舉行市立國民中小學「市長獎」頒獎典禮，由林智堅親自授獎，並替方語珩戴上健康手環，肯定她堅強勇敢、正向精神，為年輕學子樹立典範。