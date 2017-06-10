北科大畢典 連加恩鼓勵學子「分享好命」

2017-06-10 14:47

〔記者林曉雲／台北報導〕台北科技大學今天舉辦畢業典禮，邀請致力於非洲醫療和社會服務的連加恩醫師演講，連加恩鼓勵年輕學子走出自己的人生路，找工作不是只看重月薪價格，以他自己為例，在布吉納法索工作的「價值」遠超過15000元月薪「價格」，在成為專業人士的同時，更要走入人群，把好命分享出去。

北科大去年畢業典禮邀請門諾醫院前院長黃勝雄醫師、在台東服務超過一甲子的歐思定修士蒞校演講，今年邀請長年在非洲從事公共衛生服務的連加恩醫師，鼓勵新鮮人勇敢踏出舒適圈，為社會付出自己的一份力。

連加恩是台灣第一屆外交替代役男，曾在西非布吉納法索寫下替代役傳奇，發起垃圾換舊衣、教導當地人衛教知識、蓋孤兒院，感動無數人，成為小學課文教材，回國後協助東部偏鄉進行肺結核防治工作，先後任職榮總、疾管署、衛福部駐非代表，目前為屏東基督教醫院合作的挪威國際路加組織派駐南非的代表，最近他重返布吉納法索，計劃再為孩子們蓋一所中學。

連加恩表示，在大學畢業之前，陽明大學有一場外交替代役說明會，全校20多人興致勃勃參與，他反而是被拉去聽的，全國最後只有3個人報名，他常被問：「為什麼要去非洲？」但應該要反過來問，為什麼不？很多人聽到他的月薪只有1萬5千元，環境惡劣，自動打退堂鼓。

連加恩表示，他當時是希望人生多一種嘗試，分享愛給需要的人，把好命分享出去。他也鼓勵北科大畢業生走少人走的路，有時候反而能走出一條自己的人生路，雖然當時在西非很辛苦、月薪只有1萬5千元，但是學到很多，每天都很充實開心，「價值」已經超過「價格」，他祝福所有畢業生，能找到「有價值又有價格」的工作。

北科大今年畢業生計有3996人，校長黎文龍表示，北科大學生很幸運，有一對隱形的翅膀，一隻是學長姐以輝煌成果打下的美好名聲，另一隻是在校園的學習中，師長為各位裝上的專業知識翅膀，學校師長會當每一位北科大學生的後盾。