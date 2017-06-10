郵輪年輕化成國際趨勢 米其林餐廳攀岩場搬上船

2017-06-10 14:52

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣成為亞洲郵輪第2大市場，今年目標突破郵輪來台破百萬人次，國際郵輪協會今年與交通部觀光局首度在麗星郵輪處女星號舉辦過夜體驗的「海上郵輪論壇」。觀光局副局長劉喜臨在會議中分享，目前國際郵輪趨勢顯示，千禧世代對郵輪越來越感興趣，且郵輪比起其他旅遊商品更依賴旅行社做仲介販售，而越來越多郵輪將米其林餐廳、攀岩場、夜店等新興設施搬上船。

台灣晉升為亞洲郵輪第2大市場，去年郵輪旅客達75萬人次，今年目標突破

百萬人次。觀光局長周永暉表示，隨著全球郵輪公司已將發展重心逐步轉移亞洲，積極開發亞洲郵輪市場，彎靠台灣或以台灣為出發母港的郵輪數量正逐漸增加，觀光局近期正在研擬Fly-Cruise獎助要點，盼透過多方力量的推動，讓台灣有機成為亞洲郵輪重要母港之一。

劉喜臨表示，亞洲地區佔國際郵輪市場佔9.2%，但郵輪在亞洲市場滲透率卻只有0.12%，顯示亞洲市場仍有深厚發展潛力。目前國際趨勢顯示，年輕的千禧世代對郵輪越來越感興趣，郵輪公司為吸引年輕人眼光，也不斷做出新嘗試，例如將攀岩場、夜店甚至米其林五星餐廳搬上船，而年輕人偏好短天數的旅遊行程，郵輪天數也慢慢從7天6夜朝向4天3夜發展。

劉喜臨說，郵輪是個感性的產業，從全球郵輪市場新趨勢來看，台灣郵輪產業發展也需有創新策略，觀光局以6大宣傳主軸持續開發出具創新力的產品，加上港埠目的地的遊憩吸引力，並透過跨機關整合資源，讓台灣郵輪產業能夠永續發展。