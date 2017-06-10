台南囝仔就是棒 總統教育獎初選得獎人好志氣

2017-06-10 14:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市總統教育獎頒獎典禮今天在新南國小舉行，15位初審獲選學生，不乏家庭生活困苦、身體缺陷而學習不便，但他們不因此沮喪放棄，反而更堅強意志克服困難，發揮勵志精神，如今站在台上接受表揚。

市長賴清德主持頒獎典禮，一一勉勵每位得獎學生，肯定他們雖然身處逆境，小小年紀卻能夠堅苦卓絕，「逆風方向，更適合飛翔」，而這也是他上任市長以來年年親自參加頒獎的原因，給小朋友最大鼓勵。賴清德也提醒教育局不是頒完獎就沒事了，在他們這段求學過程中，不論家庭或課業，主動關懷協助；賴清德並告訴小朋友「也可以直接找我」。

南市15位初審獲選學生，教育局用心製播勵志故事短片在會場上播放，頒獎儀式並邀得獎學生親友團一起上台領獎合照，分享溫馨光輝。

受獎學生中，南市永仁高中（國中部）陳育煥、仁德國中吳芝穎及青草國小郭玟伶3位獲選全國總統教育獎，將於7月7日接受蔡英文總統表揚。

南市初選得獎名單如下，樹人國小施秋萍、青山國小胡佳宏、新橋國小張鴻仁、六甲國中林佶慶、金城國中余靜聿、善化國中戴誼瑾、佳里國中陳椘芸、永康國中姜以琳、沙崙國中程世豪、東山國中李依玲、新興國中郭庭佑、南化國中張雅婷。

永仁高中的陳育煥，父親早逝、母親罹患疾病，加上家庭經濟因素，一度曾是叛逆不羈少年，後來找到興趣參加田徑隊，今年獲得南市中運會國男組田徑1500公尺第1名，且破大會紀錄；他並在夜間學習水電技能，是個認真又孝順孩子。

仁德國中吳芝穎來自單親家庭，但不畏家境困難，認真讀書，不上補習班，還自學英文、法語，參加校內外戲劇、美術各項比賽，皆熱愛電影表演，希望未來成為「李安第2」。

青草國小郭玟伶雖然父母離異，但是成熟懂事又多才多藝，也是台江國家公園認證的小小解說員，曾獲全國普仁獎及「SO GOOD好小孩」少年楷模的「評審團特別獎」最高榮譽。

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