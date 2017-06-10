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輔英校花不進演藝圈 粉絲放話「為了她要勤加捐血」

2017-06-10  14:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕曾演過偶像劇的輔英科大顏子寧今天畢業，婉拒演藝圈邀約，決定進入高雄捐血中心服務，她說幫國家充實血庫很有意義，她的粉絲紛紛打探上班地點，放話「為了她要勤加捐血」。

顏子寧曾演過偶像劇「向前走．向愛走」，拍過多支牛乳、泡麵廣告，上過3次表特版，IG追蹤粉絲有1.4萬人，因身材面貌姣好，擅長鋼琴、小提琴，被稱為「夢幻護士」，但她選擇不進演藝圈，要從事最愛的護理工作。

顏子寧說，國中時爺爺罹患癌症，看到當護理師的姑姑照護得當，而喜歡和人接觸的她，覺得護理師可以碰上形形色色的人，當時就立志讀護理。

她也有過進入演藝圈憧憬，16歲時就通過某公司海選，拍過廣告及電視劇，後來覺得已經圓了小時候的夢，婉拒所有邀約、通告，轉而專心學校功課，去年還獲全國護理技能競賽「病護溝通組」第1名。

她在校園徵才時只投了高醫及高雄捐血中心2份履歷，且都獲選，最終選了捐血中心，她說，許多同學畢業後都投入臨床，但常聽聞鬧血荒，因而希望能多幫忙勸募捐血。

顏子寧篤信基督教，因將跟隨從美國來的友人到偏鄉傳教，8月1日才會到高雄捐血中心上班，許多粉絲留言說，為了一睹「夢幻護士」真面目，一定會到捐血站報到。

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  • 被粉絲暱稱「夢幻護士」的顏子寧畢業了，不進演藝圈想當護士。（記者洪臣宏攝）

    被粉絲暱稱「夢幻護士」的顏子寧畢業了，不進演藝圈想當護士。（記者洪臣宏攝）

  • 顏子寧。（圖：顏子寧提供）

    顏子寧。（圖：顏子寧提供）

  • 顏子寧。（圖：顏子寧提供）

    顏子寧。（圖：顏子寧提供）

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