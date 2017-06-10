金馬大導狂襲高雄《八月》張大磊、《日常對話》黃惠偵報到

2017-06-10 14:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年在金馬獎奪下最佳劇情片的《八月》，導演張大磊日前隨片訪台，並將在14日出席高雄市總圖唯一一場導演場；另部台灣影史唯一一座柏林影展泰迪熊獎得主《日常對話》，導演黃惠偵以紀實觀點拍出她和同志媽媽的日常傷痛與親情的反覆辯證，張、黃兩人前後抵達高雄與影迷會談，機會難得勿錯過。

高市電影館指出，金馬獎最佳劇情片《八月》，以小孩的視角旁觀大人的世界，不只是12歲男孩的成長回憶，更以電影書寫對時代記憶的回眸與反思；來自內蒙古人的張大磊，電影有自己獨特風格，更是一位搖滾樂手，電影中不少配樂或歌曲仍經過他手，創作才能表露無遺。

導演黃惠偵的紀錄片《日常對話》，在柏林影展奪下泰迪熊獎最佳紀錄片，開創台灣影史的首次里程碑。黃惠偵拍攝著看似平常的日常對話，緩緩述說跟著法師母親牽亡魂的童年、家暴的父親，及對於母愛缺席的疑惑。她直揭媽媽同志身分所背負的壓力，並追問媽媽為何同住一屋簷下卻冷淡對待身為女兒的她？

除了兩位大導演的作品外，高市電影館也邀請導演黃淑梅，以溫柔而堅定的筆觸，紀錄為捍衛家園不受廢棄物汙染，一群臺南東山區嶺南村老村民的十年抗爭故事《家鄉保衛戰》；《日常對話》導演黃惠偵及《家鄉保衛戰》導演黃淑梅分別應邀出席18日及25日的導演場映後座談。