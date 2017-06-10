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龍華科大畢業典禮 校長贈言「三不一沒有」

2017-06-10  13:55

［記者鄭淑婷／桃園報導］龍華科技大學今天舉行畢業典禮，市長鄭文燦出席並頒發結業證書給樂齡大學24位長者，校方表示，今年共有2777位畢業生，碩士165人、學士2612人，由校長葛自祥及各學院院長頒發學位證書，並替畢業生代表撥穗，高齡94歲、被龍華科大師生暱稱為「孫媽媽」的創辦人孫陳淑娟，也出席觀禮，為所有畢業生送上祝福。

葛自祥送給所有畢業生「三不一沒有」，提醒學生進入職場後，謹記「不計較」、「不抱怨」、「不放棄」、「沒有藉口」，他表示，第一個「不」，凡事不要太計較，職場中有很多不公平的事，千萬不要太計較，尤其是剛踏入職場的時候，不要計較比別人多做一些事、做別人不想做的事，比如，比其他人早一點到辦公室，幫忙整理一下環境，下班後比別人晚一點走，幫忙收拾一下垃圾，別太計較這是不是自己分內的工作，能夠做到就是邁出成功的第一步。

第二個「不」是不要抱怨，有許多人常跟同事、主管抱怨，但在職場上是要幫忙解決問題而不是隨意抱怨；第三個「不」是不要輕易放棄，畢業典禮上的「一帆風順」、「鵬程萬里」只是祝福而已，天下絕對沒有一帆風順的事，在職場中一定會碰到大、小困難，千萬不要輕易放棄，要堅持初衷、學著把困難的事解決，再往前邁進一步。

他說，一個「沒有」是沒有藉口，只有失敗的人會不斷的找藉口，成功的人沒有藉口，只有檢討、只有繼續往前。

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  • 龍華科大今舉行畢業典禮。（記者鄭淑婷攝）

    龍華科大今舉行畢業典禮。（記者鄭淑婷攝）

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