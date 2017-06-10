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柳營封綠色隧道 採土檨仔喝牛奶親子同樂

柳營區公所上午封閉太康綠隧，開放民眾採土檨仔，有人連升降梯都出動了。（記者楊金城攝）

2017-06-10  13:47

〔記者楊金城／台南報導〕重溫兒時摃檨仔（土芒果）、在芒果樹下遊戲的樂趣，有「乳鄉」稱譽的柳營區，以酪農業和太康芒果綠隧聞名，公所上午首次舉辦「來去柳營採土檨仔喝牛奶樂」活動，封閉綠隧1公里長，開放民眾採土芒果，阿公阿嬤、年輕爸爸媽媽帶著孫子、兒子來摃檨仔，帶著戰利品和滿滿的幸福回憶回家。

公所同時舉辦採土芒果比賽、吃土芒果比賽，還有免費喝牛奶，在太康有機農場並有農產市集，熱鬧滾滾，行銷柳營觀光和在地產業。

有新營分局派員管制太康綠隧交通，親子從上午9點到12點安全的在綠隧摃土檨仔，大家自備掛有網子的長竹竿採土芒果，沒帶的也由公所提供採摘工具，有的民眾拿雨傘接掉下來的土芒果，有的自備梯子，更有人開來升降梯，採累了可以坐在芒果樹下看芒果、看人摃檨仔都是一種樂趣。

吃土芒果比賽冠軍翁游椿和開升降機採芒果的蘇語潔說，活動好玩有趣，小朋友明白大人以前的童年回憶，親子感情更緊密。

柳營區長李宗翰說，美麗的太康綠隧和鮮奶是柳營的兩大特色，公所結合首次舉辦來去柳營採土檨仔喝牛奶樂，創造話題，成功行銷柳營。

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  • 參加活動的人，各種「家私」準備齊全，比如用雨傘接土芒果。（記者楊金城攝）

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  • 參加活動的民眾可以帶回戰利品土芒果。（記者楊金城攝）

    參加活動的民眾可以帶回戰利品土芒果。（記者楊金城攝）

  • 埋頭比賽吃土芒果，看誰最快吃完5顆芒果。（記者楊金城攝）

    埋頭比賽吃土芒果，看誰最快吃完5顆芒果。（記者楊金城攝）

  • 柳營區長李宗翰（前左二）和公所員工招呼遊客免費喝牛奶。（記者楊金城攝）

    柳營區長李宗翰（前左二）和公所員工招呼遊客免費喝牛奶。（記者楊金城攝）

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