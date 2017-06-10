打造友善動物城市 北市第3處毛小孩活動專區啟用

2017-06-10 13:33

〔記者黃建豪／台北報導〕為落實台北市柯文哲新政市政白皮書「打造友善動物城市」而規劃的萬興狗活動區今天上午正式啟用，地點位於木柵動物園對面的道南河濱公園、緊鄰景美溪旁，占地約530坪，允許飼主在劃設柵欄內，讓狗自在奔跑，這也是台北市目前為止，第3處在都會地帶中，難得專為狗狗打造的活動圈，預計下一處啟用的，將是重新整頓內湖垃圾山後的內湖狗公園。

繼迎風狗運動公園11年前啟用以來，台北市政府終於在去年底，陸續追加華山公園狗活動區，以及在今天啟用萬興狗活動區，與迎風狗運動公園不同的是，狗活動區是在既有公園劃設區塊，以白色柵欄作為區分，允許飼主帶狗到活動區內遛狗。

台北市動物保護處表示，第3處狗活動區座落於文山區萬興里轄內的道南左岸河濱公園內，就在動物園對面停車場旁，因地緣關係命名為「萬興狗活動區」，面積順應市民要求及地形允許可規劃設置最大空間，達1761平方公尺（約530坪），鄰近交通除捷運、公車外，還有廣大的停車空間方便市民運用。

動保處指出，萬興狗活動區以圍籬、雙道門出入口，區隔出讓狗狗自由奔跑的園區，內部設有休憩椅、拾狗便袋箱及告示牌等簡易設施，會長期免費提供拾狗便袋等便民服務，除要求落實飼主主動清理犬隻糞便及垃圾外，也會定期派員清運垃圾、環境消毒，避免蚊蟲孳生或臭味殘留。

動保處也說，台北市是住宅密集的都會區，有很多小型公園，但要找到一個適合設置狗活動區的地點並不容易，自2015年迄今陸續尋求設置地點，花2年多時間到26個現有公園綠地陸續會勘32次，僅獲得中正區梅花里吳里長及萬興里詹里長與里民支持設置，相當難得，未來將積極在士林、北投等區尋找合適地點。