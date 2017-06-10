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從伯公信仰看見客家 吳慶杰石板伯公展今起開展

2017-06-10  13:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕伯公信仰是客家庄重要的人文精神之一，新竹縣台3線駐地工作站今起推出首場展覽，邀請文史工作者吳慶杰以在地石板伯公影像，帶領大家放慢腳步、親近台3線，25日還將安排一日遊實地探訪。

「看見客家-吳慶杰石板伯公展」今天歡喜開幕。展出者吳慶杰分享打石文化詮釋的石板伯公美學；活動也結合客家打逗敘文化，參與民眾每人各帶一道菜，透過共餐方式，熱烈地交流彼此觀展後的想法。

縣長邱鏡淳表示，石板伯公與客家生活密切相關，建材石頭的取自溪流，建造方式為師傅一刀一斧打造，廟祠多座落在埤塘、水圳、山坑等地點，名字也多採自然地景和聚落地名。

吳慶杰說，石板伯公除了反映打石文化的特殊性外，還保留傳統客家文化的獨特性，形成崇尚自然與生態美學的祭祀風水空間。但30幾年來，經過土地開發、建物改建與被竊取的事件層出不窮，使得這些猶如藝術品般的石板伯公逐漸消失中，實有必要作一完整的調查與紀錄。

文化局長張宜真表示，吳慶杰長年致力推動新竹地區人文與歷史資產的發掘、調查、保存、搶救及解說工作，並關懷溪流、生態與水資源污染等議題，近年來更奔走記錄桃竹苗大大小小伯公影像。

這次，吳慶杰也帶領工作站團隊實地田野調查，建立橫山、關西、竹東等地的石板伯公地圖，記錄背後的文史故事及伯公廟環境隨時代演進的歷程。今起展出到30日，每週三至週日下午1點到5點開放參觀，並提供導覽解說服務。

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  • 伯公信仰是客家庄重要的人文精神之一，新竹縣台3線駐地工作站今起推出首場展覽，邀請文史工作者吳慶杰以在地石板伯公影像，帶領大家放慢腳步、親近台3線。（記者廖雪茹攝）

    伯公信仰是客家庄重要的人文精神之一，新竹縣台3線駐地工作站今起推出首場展覽，邀請文史工作者吳慶杰以在地石板伯公影像，帶領大家放慢腳步、親近台3線。（記者廖雪茹攝）

  • 吳慶杰分享記錄客家庄石板伯公背後的文史故事，以及伯公廟環境隨時代演進的歷程。（記者廖雪茹攝）

    吳慶杰分享記錄客家庄石板伯公背後的文史故事，以及伯公廟環境隨時代演進的歷程。（記者廖雪茹攝）

  • 「看見客家-吳慶杰石板伯公展」今天在台3線駐地工作站歡喜開幕。（記者廖雪茹攝）

    「看見客家-吳慶杰石板伯公展」今天在台3線駐地工作站歡喜開幕。（記者廖雪茹攝）

  • 文史工作者吳慶杰以在地石板伯公影像，帶領大家放慢腳步、親近台3線！（記者廖雪茹攝）

    文史工作者吳慶杰以在地石板伯公影像，帶領大家放慢腳步、親近台3線！（記者廖雪茹攝）

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