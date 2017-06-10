金山街染黃？里民集結要求反污名

2017-06-10 12:45

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市議員鄭正鈐7日在議會質詢時，指性工作者透過社群網路大傳香豔照片廣告，以「一樓一鳳」個人工作室模式湧入金山街，此舉引發民怨；市議員段孝芳與大批里民今天在集福宮拉起白布條，質疑鄭正鈐的質詢內容有斷章取義之疑，恐讓人誤會金山街是色情專區，希望警方查證，還給他們一個公道。

警方指出，並未接獲類似報案，警方展開徹查至今已多天，並未查無相關情事，會持續嚴查，民眾若有具體事證，也可向警方報案。

「地方媽媽的憤怒！」段孝芳說，金山里自民國89年就自組巡守隊，之後更有熱心里民加入老人志工行列，大家攜手守護社區，現在卻憑幾個色情廣告訊息，就將金山里當成風化專區，讓純樸里民被貼上染黃標籤，萬一有女性居民走在路上被路人問「一晚多少？」要人情何以堪？

段孝芳說，她住金山街，是金山里的一份子，附近民眾與警方互動良好，他們願意相信警方執法的用心，也希望警方查證，若查無此事，希望還里民一個公道。

市議員劉聲正也說，他住在金山里附近，該處也是他的票倉，具他30多年來觀察，金山里一直是個民風純樸的社區，如今卻因為幾封無法有效舉證的色情廣告，就讓里民背上染黃汙名，實在令人痛心。

鄭正鈐發聲明說，憂心新竹市淪為色情之都，但警方仍未正視，他當初接獲來自金山街憂心媽媽提供的資料，經私下詢問，得知確實存在此一亂象，因此提出質詢，不代表新竹市其他地方未被染黃，或許不起眼的社區正被色情逐步入侵而尚未被掀開。

鄭正鈐指出，他勇於揭發隱而未見的色情問題，並非針對特定地區、人士，希望警方認真查緝，為新竹市的清淨把關。