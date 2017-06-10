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新校長遴選官員「督陣」 台大教授批侵害大學自治

2017-06-10  12:36

〔記者林曉雲／台北報導〕破天荒！台大新校長遴選開始作業，教育部長潘文忠指派政務次長姚立德和高教司司長李彥儀「督陣」，擔任官派遴選委員，引發台大教授集體反彈。台大今天召開校務會議，多名教授質疑教育部握有高教經費及資源，竟然直接派行政官員遴選台大校長，嚴重侵害台大的自主自治。

台大傳出教育部官派的3位遴選委員是教育部政次姚立德、高教司司長李彥儀及前教育部長鄭瑞城。教育部政次姚立德受訪表示，部長指派他和高教司司長李彥儀擔任台大校長遴選委員，另一位官派委員是誰，他不清楚，他當過大學校長，根據自己的經驗和專業，站在台大學校的立場，去遴選出台大的新校長，不會是選出配合教育部的人。

媒體詢問，3位官派委員是各自獨立投票，或是要一致決定？教育部行政官員直接選台大校長是否會侵害大學自治？姚立德表示，3名委員將會是自主獨立投票，他認為自己參與遴選校長，不會影響台大的自主，怎樣做對台大最好，他會盡最大的力量，協助台大選出適合的新校長。

高教司司長李彥儀受訪時否認自己是遴選委員，她表示，台大校長遴選是由人事處主政，不是高教司，但她也反問，教育部本來依法就可以派3名遴選委員，名字是誰有什麼問題嗎？除了鄭瑞城和姚立德之外，另一名委員是中研院院士，但她未說明是誰。

對此有台大教授怒批，教育部行政官員直接遴選台大校長，過去沒有先例，教育部官員握有高教資源，將實質影響操控台大校長的選舉，顯然有不公正之虞。2012年台大遴選校長時的教育部官派代表，包括前教育部長曾志朗、中研院院士劉兆漢、加州理工學院教授葉乃裳，並未有現任教育部官員。

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  • 台大新校長遴選開始作業，教育部長潘文忠指派政務次長姚立德和高教司司長李彥儀「督陣」，擔任官派遴選委員，引發台大教授集體反彈，質疑侵犯大學自治。（記者方賓照攝）

    台大新校長遴選開始作業，教育部長潘文忠指派政務次長姚立德和高教司司長李彥儀「督陣」，擔任官派遴選委員，引發台大教授集體反彈，質疑侵犯大學自治。（記者方賓照攝）

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