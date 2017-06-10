兩女大生愛客家 半年規劃在地特色文創市集

2017-06-10 12:24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕國立聯合大學客家研究學院文化觀光產業學系今、明兩天，在苗栗縣城市規劃館舉辦「客藝文創市集」，文化觀光產業學系三年級學生藍彩嫚和張碧筠兩人，花了半年時間策畫、找廠商參展還不時碰壁，但看到結合客家文化創意、客家美食、客家語言及在地特色產業的市集順利誕生，兩人異口同聲的說「再辛苦都值得！」

家住新北市的藍彩嫚及家住台南市的張碧筠，來到客家大縣苗栗縣求學，都是首次接觸客家文化，讓她們漸漸喜歡上苗栗客家庄的風情人文，這次為了畢業專題，發想推動「客藝文創市集」，希望能傳承客家地方產業及客家文化。

張碧筠說，半年前她和彩嫚一起寫文案、找廠商，一下課有時間就開始拜訪廠商，廠商難免因兩人是學生身分而有所遲疑，但她們不氣餒，拿著文案及簡章，不斷說服廠商，終於獲20家文創業者支持參與這次市集活動。

「這次著手推動文創市集，可說是學校所學理論及實務的配合。」藍彩嫚說，光是廠商設攤的位置圖就畫了5、6次才滿足廠商需求，在這過程中，也學到如何與人應對及意見整合。

藍彩嫚和張碧筠說，這次負責推動文創市集，過程雖然很辛苦，但看到市集順利開市，再辛苦都值得，也替自己寫下美好的人生經歷，對於系主任林本炫及班上同學的全力相挺十分感謝。

藍彩嫚和張碧筠指出，此次市集著重質感與文化價值，不同於一般觀光夜市，攤位由具有客家地方特色的商家組成，也邀請弱勢族群前來擺攤，關心在地，也關心弱勢。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、縣府文觀局長林彥甫、苗栗市長邱炳坤等人都到共襄盛舉，認為此活動能引領在地及外來遊客，了解苗栗在地客家文化特色。

會場也安排客家文化中很重要的醃漬DIY體驗，還有為傳承客家語言並鼓勵民眾說客語，設計一套客語猜謎有獎徵答活動，讓民眾在歡樂的氛圍中學客語。