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兩女大生愛客家 半年規劃在地特色文創市集

2017-06-10  12:24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕國立聯合大學客家研究學院文化觀光產業學系今、明兩天，在苗栗縣城市規劃館舉辦「客藝文創市集」，文化觀光產業學系三年級學生藍彩嫚和張碧筠兩人，花了半年時間策畫、找廠商參展還不時碰壁，但看到結合客家文化創意、客家美食、客家語言及在地特色產業的市集順利誕生，兩人異口同聲的說「再辛苦都值得！」

家住新北市的藍彩嫚及家住台南市的張碧筠，來到客家大縣苗栗縣求學，都是首次接觸客家文化，讓她們漸漸喜歡上苗栗客家庄的風情人文，這次為了畢業專題，發想推動「客藝文創市集」，希望能傳承客家地方產業及客家文化。

張碧筠說，半年前她和彩嫚一起寫文案、找廠商，一下課有時間就開始拜訪廠商，廠商難免因兩人是學生身分而有所遲疑，但她們不氣餒，拿著文案及簡章，不斷說服廠商，終於獲20家文創業者支持參與這次市集活動。

「這次著手推動文創市集，可說是學校所學理論及實務的配合。」藍彩嫚說，光是廠商設攤的位置圖就畫了5、6次才滿足廠商需求，在這過程中，也學到如何與人應對及意見整合。

藍彩嫚和張碧筠說，這次負責推動文創市集，過程雖然很辛苦，但看到市集順利開市，再辛苦都值得，也替自己寫下美好的人生經歷，對於系主任林本炫及班上同學的全力相挺十分感謝。

藍彩嫚和張碧筠指出，此次市集著重質感與文化價值，不同於一般觀光夜市，攤位由具有客家地方特色的商家組成，也邀請弱勢族群前來擺攤，關心在地，也關心弱勢。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、縣府文觀局長林彥甫、苗栗市長邱炳坤等人都到共襄盛舉，認為此活動能引領在地及外來遊客，了解苗栗在地客家文化特色。

會場也安排客家文化中很重要的醃漬DIY體驗，還有為傳承客家語言並鼓勵民眾說客語，設計一套客語猜謎有獎徵答活動，讓民眾在歡樂的氛圍中學客語。

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  • 今明兩日在苗栗縣城市規劃館舉辦「客藝文創市集」，安排客家八音團演出，充滿濃濃的客家味。（記者張勳騰攝）

    今明兩日在苗栗縣城市規劃館舉辦「客藝文創市集」，安排客家八音團演出，充滿濃濃的客家味。（記者張勳騰攝）

  • 為期兩天的「客藝文創市集」活動，是由國立聯合大學客家研究學院文化觀光產業學系三年級學生藍彩嫚（右）和張碧筠兩人花了半年時間策劃推動。（記者張勳騰攝）

    為期兩天的「客藝文創市集」活動，是由國立聯合大學客家研究學院文化觀光產業學系三年級學生藍彩嫚（右）和張碧筠兩人花了半年時間策劃推動。（記者張勳騰攝）

  • 苗栗市長邱炳坤（右）也到場，協助推銷客家陶藝文創商品。（記者張勳騰攝）

    苗栗市長邱炳坤（右）也到場，協助推銷客家陶藝文創商品。（記者張勳騰攝）

  • 不少民眾到場參與客家文創市集，品嘗在地好茶。（記者張勳騰攝）

    不少民眾到場參與客家文創市集，品嘗在地好茶。（記者張勳騰攝）

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