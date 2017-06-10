天然食材調製漸層飲料超炫 他為學生健康開課爆滿

2017-06-10 12:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕獲得今年教育部創新教學金質獎的私立達德商工餐飲科老師張煜昇，發現學生們超喜歡喝手搖杯飲料，而這些飲料品質參差不齊，價格又貴，於是自學天然香草、有色漸層、酵素茶飲，開班授課，結果學生大爆滿，今天利用學校園遊會，他教學生實地販售飲料，攤前大排長龍，學生搖到手軟。

張煜昇的飲料課程，窮究現今市場各大品牌最具競爭力的「賣點」，其中包括「漸層飲」、「香草飲」、「蔬果飲」、「酵素飲」。

張煜昇說，只有「天然」才上得了檯面，只有「健康」的茶飲才有未來，能吸引年輕人的飲料，外觀一定要酷、炫，而要酷要炫不能用「香精」，只能使用「天然的色料」。

他帶著學生在校園種「蝶豆花」，不噴農藥的蝶豆花就是天然的紫色顏料，抹茶、奇異果漿是綠色，紅色則用洛神花或紅龍果。

他說，漸層飲在調酒課裡就曾教過，其實是計算天然色漿、牛奶、養樂多、糖水的比種後相互調和，比種最重的放最下方，最輕的在上方飄浮，中間通常是牛奶或養樂多。

他表示，這種漸層飲，最近蔚為風潮，一杯動輒60、70元，自己想喝，在家調一杯太麻煩，成本也高，學生們最好就是利用「園遊會」來製作販售，一定爆賣，一杯500cc，可賣50、60元，但成本不到20元，學生可藉由園遊會賣飲料，學會如何抓住消費者的心，和做生意的財務概念。