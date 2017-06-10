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夏天毒蛇多 醫療院所備血清

2017-06-10  11:58

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕夏天一到，毒蛇出沒活躍，其中苗栗縣泰安鄉3年來深受眼鏡蛇出沒所苦。苗栗縣政府衛生局提醒民眾，在苗栗縣五大急診責任醫院，備有各類抗蛇毒血清，泰安鄉衛生所及象鼻衛生室，也放置蛇毒血清供民眾緊急使用，民眾若有需求可與衛生局或各衛生所洽詢 。

衛生局提醒，民眾從事戶外活動時，儘量以棍棒打草驚蛇，若不慎被毒蛇咬傷請保持鎮定，盡可能的辨別毒蛇的形狀、顏色及特徵，並固定傷肢並使之低於心臟，亦可用彈性繃帶或絲襪包紮患肢後，再利用木板、樹枝作成夾板固定，儘速至醫院醫治。

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  • 夏天毒蛇多，醫療院所備血清（苗栗縣政府提供）

    夏天毒蛇多，醫療院所備血清（苗栗縣政府提供）

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