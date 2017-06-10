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中山大學EMBA畢業獻禮 12人出書獻校傳承意味重

企業家畢業生將個人創業與經營智慧，共同出書獻給學校，不僅作為畢業的感恩獻禮，也深具傳承學弟妹意味。（記者張忠義攝）

2017-06-10  11:54

〔記者張忠義／高雄報導〕國立中山大學EMBA培育無數企業家與高階主管，是南臺灣的產學合作重鎮，今天畢業的E18級的12位企業家學員，將個人的創業歷程與經營智慧，共同集結成「平凡的力量」一書，獻給學校作為畢業的感恩獻禮，也深具傳承學弟妹意味，為國內EMBA之創舉。

E18班代、振聯董事長曾秋聯說，此次由高雄E18級同學自主集結出版個人創業故事，代表著中山EMBA作為一個企業經營者的培訓搖籃，對變動世代尋求成功新典範的回應。

中山大學管理學院院長陳世哲指出，中山大學EMBA今年邁入20週年，這本書寫的是12個同學的創業經營故事，書中每個公司案例都是同學在不同產業奮鬥的經驗累積，也是一本實務和學術對話的見證。

這十二位企業家包括：振聯董事長曾秋聯、媽咪樂居家服務集團總經理龍耀宗、ART 101美髮沙龍集團執行長葉富崇、阮綜合醫院體重管理中心主任醫師宋天洲、百春陽建設董事長吳安衆、多聯活動策展執行長謝慧蓉、南威法律事務所所長鄭旭廷、甘琳農業董事長郭鎮雄、尚青集團副總經理 李秀娥、宸利實業董事長宋秉虔、溫莎公爵董事長余勢雄、郡富科技總經理林富彬。

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  • 中山大學EMBA12位企業家畢業生，將個人創業與經營智慧，共同出書獻給學校。 （記者張忠義攝）

    中山大學EMBA12位企業家畢業生，將個人創業與經營智慧，共同出書獻給學校。 （記者張忠義攝）

  • E18級的12位企業家學員集結成「平凡的力量」一書，獻給學校作為畢業的感恩獻禮。 （記者張忠義攝）

    E18級的12位企業家學員集結成「平凡的力量」一書，獻給學校作為畢業的感恩獻禮。 （記者張忠義攝）

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