台大教授批教育部 已變成「據報載部」

台大今天舉行校務會議。（記者方賓照攝）

2017-06-10 11:22

〔記者林曉雲／台北報導〕台大之前爆發論文造假醜聞，台大成立特別委員會進行調查，今天在校務會議中提出報告。特別委員會提出10點自省及改進建議，但對於教育部在事件中的作為，特別委員會直批，教育部干擾台大自治，代表校園民意的校務會議未受到充分尊重；更有教授在會中公開譏諷教育部已經變成「據報載部」。

特別委員會主席、教授王立昇報告表示，這次違反學倫案是給台大一個警訊，也是一個機會，委員會提出包括建立論文外部獨立審查委員機制等10點建議，台大師生當虛心檢討，謙卑承擔，必能在最短時間內重新站起來。

台大依校務會議成立特別委員會，共有19名教授參與，從自律、自主及危機處理等不同面向，分析學倫案。台大校長楊泮池也表示，學術卓越是一定要追求的目標，絕大部分都是兢兢業業，這次事件之後，台大自律自省，希望未來不要再發生。

在自律部分，特別委員會直言，此次事件已造成社會大眾對台大的信任低迷，必須重建危機處理的原則與機制，並特別重視程序正義，提出10點建議包括：應嚴格落實碩博士畢業論文及教師升等審查制度，建立論文外部獨立審查委員機制；在校務會議下建立機制，遇有校長需迴避的特殊狀況，立即啟動校務會議處理；跨領域學倫調查應訂定明確規定；加強師生的品格教育及學術倫理教育等。

在自主部分，特別委員會認為，事件過程中，教育部兩次依據媒體報導及立委質詢發文台大，對於台大的自治權有干擾之虞，並且代表校園民意的校務會議未受到充分尊重，對於社會及輿論的質疑，台大深刻檢討與改正，但不表示大學的自主價值可因此喪失，因此特別委員會也籲請教育部主管機關應充分理解大學自主對於學術自由的重要性，尊重台大自律處理機制。

會中有教授砲轟教育部侵害台大的大學自治，連他90歲的老母親都質問他：「教育部不是要你們台大怎樣怎樣？為什麼台大沒有趕快做？」但大學法第一條規定，大學應受學術自由的保障，在法律規定範圍內享有自治權，教育部的作為顯然有爭議。另有教授在發言時，譏諷教育部已經變成「據報載部」。