慶祝警察節 高市警局邀基層警與警眷吃美食看表演

2017-06-10 11:24

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警察局慶祝第39屆警察節，提前於今天上午在高雄中學體育館舉辦慶祝活動，表揚五甲派出所所長許強生、刑大偵查佐林上智2位全國模範警察，另有6位機關模範警察、2位鑑識楷模、10位績優警勤區及10位資深績優人員服務獎章與4位陞任第四至第五序列職務人員授階等，邀請市府秘書長楊明州頒獎，肯定警察同仁優異的表現與辛勞付出。

警察局特別將甫完成之「愛與鐵血」主題曲，邀請主唱的「後座力樂團」演奏獻唱，唱出警察保護民眾永不放棄，使命必達的決心。

今年為減輕同仁繁重的工作負擔，不再勞師動眾，一改過去的作風，改為單純慰勞犒賞「第一線基層警察同仁」的方式來舉辦，重點在邀請所屬警察同仁及警眷，讓同仁可以帶著警眷來到雄中體育館欣賞很多精彩表演，包括：少輔會所帶來旌旗蔽空擂戰鼓、婦幼隊優莉女警防身舞表演、七賢國中管弦樂隊、新興分局及保安大隊之傳統歌曲、中華藝校之青春陣線聯盟、茂林國小魯凱族傳統歌舞、苓雅分局林巡官爵士樂表演等，表演各具特色，並穿插3次抽獎活動同樂，並由警察局作東請同仁及警眷享用美食，館前廣場另有寓教於樂的犯罪預防闖關宣導攤、癌症篩檢預防的宣導。

此外，「捐血有愛，救人最樂」，在高雄中學體育館正門外捐血車辦理「七萬警察、百萬熱血」捐血活動，不少警察、警眷都挽袖響應。騎警隊也在校園草坪區展現騎術及隊形表演，民眾假日欣賞馬匹及騎警的表演之餘，更可近距離接觸及認識馬匹，與騎警隊成員合影留念。

市警局表示，這次警察節活動希望帶給同仁不一樣的視覺、聽覺享受，以輕鬆愉快的心情共同慶祝這個專屬於警察的特別日子。