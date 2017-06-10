家庭照顧者關懷總會辦音樂會贈咖啡 療癒照顧者的心

2017-06-10 10:58

〔記者陳炳宏／台北報導〕長期照顧下，照顧者都忘了自己也喜歡聽歌，中華民國家庭照顧者關懷總會（家總）5月特別在臉書發起照顧者留言點歌獻唱活動，受到熱烈迴響，許多照顧者紛紛留言希望藝人獻唱。而歌手賴雅妍昨晚再次應邀出席家總與合庫人壽共同舉辦的「守護不孤單公益演唱會」，在西門紅樓展演館，與上百名家庭照顧者一同共度溫馨的周末夜晚。

賴雅妍一連演唱13首歌，讓照顧者與歌迷大飽耳福，不只讓照顧者得到釋放，也讓在場歌迷更認識在職照顧者，用心去理解照顧者的壓力，讓他們知道自己並不孤單。

除了演唱之外，現場也免費贈送喘息咖啡包，談到照顧咖啡館的理念時，有咖啡師執照的賴雅妍也表示相當支持，還說自己無法抗拒咖啡的魔力，當自己需要清醒或沈澱時，總是想來一杯，現場也邀請照顧者們，不妨到照顧咖啡館坐坐，喘口氣，換個環境，轉個心情，再出發。

其中，一位43歲未婚的照顧者阿龍（化名）留言說：我想點萬芳的桂花釀，那是「青春的回憶」。自從媽媽生病後，不像以前年輕時可以自由安排生活，每天早上上班前要趕忙把媽媽處理好，5點半也要趕著打卡下班衝回家，管灌餵食、大小便清潔、擦澡、睡前晚點，餵藥等。

阿龍表示，每天時間都卡得非常緊，甚至連自己生病住院，都必須先大費周章安排才能去住，原本已經擬定好媽媽演唱會當天晚上的照顧安排，卻因為臨時有狀況而無法參加，阿龍電話中無奈嘆氣說：「這就是在職照顧者的生活。」

家總理事長陳正芬表示，由於不堪工作與照顧蠟燭兩頭燒，台灣每年有17.8萬人因此影響工時、工作表現及升遷，13.3萬人因此放棄工作回家照顧，不僅損失的是現在的薪水，也意味退休金不保，自己不知不覺在年老時淪為另一個貧窮人口，變成的「流沙中年」問題。

「守護不孤單公益演唱會」將於7、8月持續於中南部進行，期待能溫暖更多的照顧家庭，讓守護，不孤單，民眾捐款可洽中華民國家庭照顧者關懷總會