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文化圓夢北佳里 公所首推公民審議參與式預算

2017-06-10  10:45

〔記者楊金城／台南報導〕政府的預算怎麼花？文化建設怎麼做？民眾來決定！

文化部補助預算深化公民參與進階社造，佳里區公所首次推動公民審議參與式預算，以「文化圓夢北佳里，幸福共同來完成」為題，邀請北佳里興化、禮化、佳化、營頂和溪州5個社區民眾，一起討論、一起提案、一起投票，決定文化營造的公共預算使用方式。

公所將在6月13日下午2點30分舉辦別開生面的「提案說明會」，只要滿16歲，設籍、實住、就學或就業在佳里區的民眾，都可報名參加（限額100人），一同了解這次公民審議參與式預算的計畫內容。

6月25日和7月1日下午2點，公所並將在佳興國小召開兩場北佳里住民大會（每場限60人），開放提案和討論。出席提案說明會和住民大會，參加者有餐點，也有機會獲得小禮物。

公所說，北佳里興化、禮化、佳化、營頂、溪州5個社區作為今年示範區，在經由公民參與審議，腦力激盪後，兩場住民大會將決定8個可行方案，再經公所社造小組與提案人討論內容後，將印製「選舉公報」及海報，供北佳里5個社區居民了解。

區長葉誌明說，8月初再由公所舉辦投票，由北佳里住民票選最理想的3個方案來執行。

社造預算要辦音樂會、文化講座，或者是社區綠美化營造、文化產業學習、文學地景參訪、公共藝術營造都可以，雖然文化部只補助20萬元預算，要做3個案子，但公所說，只要創意夠，公所也會設法找資源來推動住民提出的這些點子。

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  • 綠美化社區也是社造一環，對於政府預算如何分配，台南佳里區公所首次推動公民審議參與式預算。（記者楊金城攝）

    綠美化社區也是社造一環，對於政府預算如何分配，台南佳里區公所首次推動公民審議參與式預算。（記者楊金城攝）

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