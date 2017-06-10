台大新校長遴選啟動 7月公開徵選候選人

台大新校長遴選作業啟動。（記者方賓照攝）

2017-06-10 10:29

〔記者林曉雲／台北報導〕台大新校長遴選作業啟動，台大主秘林達德今天在校務會議中報告新校長遴選作業事項，新校長遴選委員會將在6月24日投票產生，包括教育部官派3人共有21名委員，7月公開徵選校長人選，預計明年1月產生新校長當選人，2月1日新學期時上任。因現任校長楊泮池在6月底任期屆滿，中間將有7個月的空窗期，將由代理校長治校。

林達德說明，新校長遴選委員會將在6月24日舉辦，應選21人，任一性別委員會應占3分之1，校務會議投票選出18人，教育部遴選3人，每位校務會議代表分別有5張選票，包括教研人員、校友總會、行政會議、行政人員、學生代表等。

林達德說明，今天選出6月24日遴選委員會選舉的監票人員，預計7月召開第一次會議，8月到10月公開徵求校長人選，再進入校務會議投票通過產生校長候選人，11月到12月進行校長候選人訪談及公開治校理念說明，並安排逐一面談；今年12月到明年1月校務會議推薦投票，1月21日之前產生當選人，預計2月1日新校長上任，目前這是初步的規畫作業期程，遴選委員會成立之後，則完全由遴選委員會決定。

特別委員會另在會中報告之前學倫案的調查，指出台大內部審查系統自律功能出問題，且首次發生校長要迴避的事件，剛開始對於相關訊息的蒐集等也未盡完善，台大一點點小事情就會變成社會矚目的大事情，所以應建立危機處理制度、謹守程序正義。

特別委員會對於教育部扮演角色也表達憂慮，委員認為大學如無法自治，對學術自由將是重傷，教育部11月15日和3月20日二次來文，均忽視台大作為大學自主精神，呼籲教育部應尊重台大自主。