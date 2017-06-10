海上郵輪論壇登場 今年12萬旅客靠高雄港

2017-06-10 10:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2017年海上郵輪論壇」於麗星郵輪所屬的「處女星號」郵輪上展開，高雄市觀光局長曾姿雯簡報時強調，今年高雄港郵輪航班、旅客人數大豐收，預計有44艘郵輪、超過12萬名旅客靠港。

由台灣國際郵輪協會主辦的「2017年海上郵輪論壇」，共有400餘位郵輪產官學界人士參加，一起搭上「處女星號」郵輪，昨天從高雄港出發，今天上午抵達基隆港，藉由麗星郵輪串聯南北雙母港，象徵台灣將成為全球郵輪產業重要一員。

全球郵輪市場版圖，近年來朝亞洲移動，亞洲郵輪旅客數逐年成長，台灣更是亞洲地區郵輪主要客源第2名，顯示國人對郵輪旅遊已逐漸成型。

高雄市觀光局長曾姿雯在論壇中，以「高雄國際郵輪友善旅遊環境營造」為題簡報，她強調，為了吸引更多郵輪旅客來高雄，高市府在郵輪彎靠碼頭提供友善接待環境，包括旅客觀光諮詢服務、觀光摺頁、捷運站接駁車、觀光計程車、wifi及外幣兌換等。

曾姿雯說，目前郵輪規劃的岸上行程，以旗津、愛河、蓮池潭、夢時代、佛陀紀念館為主，高雄擁有多元交通選擇，郵輪旅客可挑選單車、捷運、輕軌、雙層巴士等，暢遊觀光景點，鄰近香蕉碼頭的駁二藝術特區、哈瑪星鐵道園區，更是遊客停留期間最佳選擇。