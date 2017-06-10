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明新科大蒲公英紛飛 超夢幻畢典裝置爆紅

2017-06-10  09:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕好夢幻！新竹縣明新科技大學為畢業生設計的「蒲公英」的裝置藝術，充滿祝福的意涵，一顆顆白色毛球的種子散佈校園紛飛，加上七彩的LED燈，日夜展現不同風貌，意外成為爆紅的拍照熱點，校方決定將延續到學期末，讓更多人欣賞。

明新科大今天舉辦畢業典禮，畢委會今年以「蒲公英」為概念妝點校園，期許同學們在學校獲得足夠的能量後，乘風高飛，勇敢的前往下一個目的地，發芽茁壯，實現夢想；這兩天校園佈置完成後，讓畢業生驚喜連連，開心地與親友合影留念。

課外活動指導組老師張家豪說，學生們討論如何在校園裡「種出」蒲公英，最後決定以環保素材，找來廠商合作，用燈泡奶茶的瓶子與彩色吸管，黏出蒲公英種子的樣子，再加上LED燈，設置在校園各角落，讓白天與晚上各呈現不同風貌。

課指組表示，蒲公英裝置有兩種，都是學生們與廠商一一手作出來的，有大有小，小支約120公分高、超過100支的，大的相當一個大人高度。

蒲公英意外受到歡迎，校方決定畢業典禮結束後，將繼續留到學期末，讓更多人可以前來欣賞拍照。

明新科大今年有近3000名畢業生，上午有各學院的畢業茶會與撥穗儀式，下午畢業典禮，校方將頒發5名傑出成就獎，包括運管系劉子誠為全校運動代言人，也曾擔任新竹縣運動i台灣總教練，並考取多張運動證照；陳振炫連續擔任2屆學生會會長，並獲全國大專青年優秀青年獎、參加僑校志工擔任越南志工團團長。

還有資工系鄭明昌，多次代表學校參加國內外機器人大賽，屢獲佳績；旅館系張書綺，實習表現獲台北君悅飯店頒發最佳實習學生；財金系李佩茹在校期間，共考取11張財金專業證照，「全國大專院校校園證卷投資研習競賽營」獲權證團體組第1名及個人第3名，於金控公司實習後獲留用，畢業馬上就業。

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  • 新竹縣明新科技大學今年為畢業典禮設計的「蒲公英」的裝置藝術，期許學生乘風高飛，勇敢的前往下一個目的地，發芽茁壯，實現夢想。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣明新科技大學今年為畢業典禮設計的「蒲公英」的裝置藝術，期許學生乘風高飛，勇敢的前往下一個目的地，發芽茁壯，實現夢想。（記者廖雪茹攝）

  • 明新科技大學畢業典禮的「蒲公英」的裝置藝術，採用環保素材，用燈泡奶茶的瓶子與彩色吸管，手作成一顆顆蒲公英種子，相當夢幻。 （記者廖雪茹攝）

    明新科技大學畢業典禮的「蒲公英」的裝置藝術，採用環保素材，用燈泡奶茶的瓶子與彩色吸管，手作成一顆顆蒲公英種子，相當夢幻。 （記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣明新科技大學今年為畢業典禮設計的「蒲公英」的裝置藝術，期許學生乘風高飛。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣明新科技大學今年為畢業典禮設計的「蒲公英」的裝置藝術，期許學生乘風高飛。 （記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣明新科技大學畢業典禮的「蒲公英」的裝置藝術，一顆顆白色毛球的種子，散佈校園紛飛，意外成為爆紅的拍照熱點，校方決定將延續到學期末，讓更多人欣賞。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣明新科技大學畢業典禮的「蒲公英」的裝置藝術，一顆顆白色毛球的種子，散佈校園紛飛，意外成為爆紅的拍照熱點，校方決定將延續到學期末，讓更多人欣賞。（記者廖雪茹攝）

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