最後一次校務會議 楊泮池歷數台大優秀表現

台大校長楊泮池宣布不續任校長職務後，今主持任內最後一次校務會議。（記者方賓照攝）

2017-06-10 09:38

〔記者林曉雲／台北報導〕被捲入論文造假而主動不續任的台大校長楊泮池，今天召開任內最後一次校務會議，對照前陣子的沉重壓力，6月底即將卸任，楊泮池看起來一派輕鬆，主動與多位校務會議代表打招呼，並報告台大眾多的優秀表現，例如推動產學合作研發無人車駕駛技術等。楊泮池表示，希望藉台大研發無人車，可以帶動台灣產業的發展。

楊泮池逐一報告台大近期的優秀表現，從學術表現、放眼國際、友善校園、社會責任等面向說明，包括借調科技部長的陳良基獲得美國國家發明家學會院士；台大成立東南亞教育中心、推動雙聯學位及專班；另，全大運是台大相隔38年後承辦，獲得其他學校的肯認，因同時也在舉辦台大藝術季，外校學生就近體驗參與，辦得非常成功。

楊泮池也提及，台大近來致力推動創意創業如創創挑戰賽高峰會，如研發抗震餐具可輔助手會抖的老人用餐等；另在溪頭校區，土木系學生設計全台首座最長木構橋─銀杏橋，打造森林療育基地。

台大校務會議今天也安排校長遴選事務報告，預計推選6月24日校務會議的監票人員，會議正在進行中。台大校務會議代表多關切教育部明年實施的新高教政策─高教深耕計畫，有部分校務會議代表私下討論指，台大最大的優勢在於國際化，不管是教學或研究，都要和國際化掛鉤，以利爭取教育部新高教計畫的經費支持。