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曾挨批爛設計、睡分租客廳4年... 他苦熬拍出世大運好片

世大運宣傳影片「Taipei in Motion」，廣獲好評。（擷取自世大運宣傳片）

2017-06-10  09:03

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運日前發表宣傳影片「Taipei in Motion」，結合運動及台北城市印象，讓網友瘋傳，大讚「終於讓人民驕傲」！導演劉耕名看似一夕爆紅，其實他在設計圈已闖出知名度，不過從菜鳥時期一路跌跌撞撞，曾有4年時間睡在分租的客廳沙發上，還曾被黑人創意總監痛罵「爛設計」，也因為開公司把錢燒光，赴紐約「打工」賺錢。

《壹週刊》訪問劉耕名，他透露，自己從小就愛塗鴉，但沒學過正規美術，台大昆蟲系時還曾發現過新種蝗蟲，但微積分曾重修三次，當時他去找在紐約大學念書的哥哥，沒想到這趟行程讓他大開眼界，也重拾兒時愛畫畫的初衷，花5年時間，申請到紐約視覺藝術學院，半路出家走上設計一途。

報導提到，劉耕名在紐約近10年，曾在知名設計公司當資深美術指導，他回憶，當菜鳥前3年，薪水很少，曾睡在分租的客廳沙發上4年時間，那時候還被一名黑人主管用很難聽的話批評作品「Your design is dead！」為了要在紐約立足，他到處參加比賽，就算沒得獎，還會寫信問原因，想知道自己哪裡需要改進。

劉耕名5年前回台灣開公司，才兩年就快把積蓄花完，當時他還上網找紐約的臨時工作，前往「打工」一個月，還好有賺到50萬，而「Bito Studio」也跟紐約這家公司有很多後續合作。

「Taipei in Motion」影片讓世大運有了轉機，劉耕名也希望，藉此機會帶台灣走向動態圖像的新紀元。

Taipei 2017 Universiade - 世大運影片連結：

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  • 世大運宣傳影片「Taipei in Motion」導演劉耕名。（資料照）

    世大運宣傳影片「Taipei in Motion」導演劉耕名。（資料照）

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