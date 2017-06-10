不可掉以輕心！吳德榮：下波梅雨鋒面將徘徊6天

吳德榮表示，今明天要防中暑，下週三起，梅雨鋒將在台灣上空徘徊6天。（資料照，記者方賓照攝）

2017-06-10 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕今明兩天天氣炎熱，要出遊或戶外活動可得把握時間，氣象局預估，下週一（12日）起天氣轉不穩定。氣象專家吳德榮今也在網路發文提醒，今明天要防中暑，下週三起，梅雨鋒將在台灣上空徘徊6天。

吳德榮在「洩天機教室」專欄發文說，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今、明兩天晴朗炎熱，山區午後有局部短暫雷陣雨，少部分平地受影響。西半部最高溫可升至35、36度，民眾宜多喝水、防中暑。

下週一、二（12、13日）清晨西南風與陸風輻合作用，西南部有局部陣雨，午後北、中、南皆有局部性雷陣雨的機率，東半部降雨零星。未下雨時，天氣悶熱。

下週三起至下下週一（14至19日）典型梅雨鋒在台灣附近南北徘徊，伴隨西南氣流增強、減弱的變化，大氣很不穩定，局部地區將有劇烈天氣並伴隨大量降雨；每天影響的地區及劇烈程度也不盡相同。模式模擬第10天（19日），梅雨鋒還在台灣上空，南北氣團仍然僵持，影響時間長達6天。

吳德榮說，今年「第二波」的梅雨鋒，到底會帶來多少降雨，無法被正確模擬，但其影響時間長達6天，比「第一波」4天長，威脅性增加，千萬不可「掉以輕心」。