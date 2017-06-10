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晴朗炎熱高溫達35度！ 下週三大雨來襲

氣象局表示，今天大部分地區高溫都在32度以上，尤其西半部地區更可達34、35度。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2017-06-10  06:30

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（10日）大部分地區中午前都是多雲到晴，但中午過後中部以北、東北部、東部地區及各地山區可能有局部雷陣雨。溫度方面，大部分地區高溫都在32度以上，西半部更可達34、35度。

氣象局表示，由於太平洋高壓勢力強盛，今天天氣大致穩定，大部分地區中午前都是多雲到晴，但中午過後中部以北、東北部、東部地區及各地山區有局部雷陣雨發生的機率。

氣溫方面，白天氣溫偏高，預測大部分地區高溫都在32度以上，尤其西半部地區更可達34、35度，中午前後紫外線指數易達過量至危險級。

氣象局預估，週日（11日）各地仍為多雲到晴的天氣，下週一（12日）太平洋高壓勢力減弱，中南部地區降雨機率提高，整天易有短暫陣雨，下週二（13日）鋒面接近且西南風增強，天氣轉不穩定。

氣象局提醒，下週三（14日）起鋒面影響且西南風增強，天氣相當不穩定，降雨全面且持續時間長，下週三（14日）至下週五（16日）各地都有陣雨或雷雨，雨勢易達大雨或豪雨等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

空氣品質方面，今天全台各地及離島地區為普通至良好等級，指標污染物為臭氧及細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
29 ~ 41 30 ~ 36 31 ~ 34 29 ~ 35

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為過量至危險級。（取自氣象局網站）

今天全台各地及離島地區為普通至良好等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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