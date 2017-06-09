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禽流感趨緩 雞價反跌至6年低點...雞農叫苦

禽流感疫情趨緩，雞價反跌至每斤37元。（記者陳文嬋攝）

2017-06-09  23:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國內禽流感疫情趨緩，雞價反跌至6年低點，堪稱史上第一次！中華民國養雞協會今表示，產業將先行自主調節，政府應比照國際標準延長肉品冷凍3年，同時希望政府不要只抓菜蟲，也能帶頭吃雞搶救買氣，農委會允諾協助產業爭取權益。

國內雞價6年來高點一度達每斤59元，農委會祭出禁宰令當時雞價每斤45元，近來禽流感疫情趨緩，雞價反一路下滑，今收每斤37元，跌至6年來低點，出現崩盤危機，雞農們叫苦連天。

中華民國養雞協會今邀集幹部研議對策，組長莊慶忠表示，政府為控制禽流感疫情，祭出禁宰禁運7天太長，迄今消費量僅恢復8成，又今年閏6月淡季延長，加上近來凍存180萬雞隻陸續釋出，影響市場不漲反跌。

莊慶忠指出，農委會凍存雞隻政策正確，國際冷凍肉品有效期限長達3年，唯獨台灣限制只能1年，希望政府能比照國際標準，延長肉品冷凍時間，讓凍存肉品於3年內釋出，產業有足夠時間應變，能減少損失、降低衝擊。

高市養雞協會理事長余明財表示，冷凍雞隻釋出衝擊市場，毛雞與凍雞價8至10元，造成毛雞交易量減半，連帶雞價持續下跌，將爭取政府凍存燉雞，可有1年調節產業空間；前理事長唐龍勝也支持凍存燉雞，希望政府介入護盤，提振市場消費力。

莊慶忠說，產業將先行自主調節，減少雛雞在養量2成，比照國際延長肉品冷凍3年；至於是否向政府爭取燉雞凍存，由於事關重大，近期將開會討論，目前由業者自行處理燉雞。

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  • 中華民國養雞協會今召開幹部會議，向農委會爭取雞農權益。（記者陳文嬋攝）

    中華民國養雞協會今召開幹部會議，向農委會爭取雞農權益。（記者陳文嬋攝）

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