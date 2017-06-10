「林飛帆」分身墾丁維安？ 明星臉員警人氣超旺

2017-06-10 00:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕太陽花學運領袖林飛帆因為婚事維安風波，在媒體上鬧得沸沸湯湯，昨天卻有遊客意外發現，「林飛帆」疑似穿著員警制服在進行巡邏勤務，好奇拍照PO網分享，照片中的員警，其實是學運後就常被誤認的墾丁派出所員警劉偉民，他也笑說「自己跟林飛帆一樣低調，不希望被認出來拍照。」

常被虧是林飛帆分身的劉偉民，跟林飛帆同樣都是29歲，屏教大體育系畢業後，因為對警察工作熱愛選擇考取警專，自104年開始在墾丁派出所擔任警員；劉偉民說，當年在警專讀書時，剛好是太陽花學運期間，當年就有不少同學開他玩笑，還要他去買那件著名的軍綠色外套，偽裝本尊去嚇警專內的長官；最近則因「維安」新聞事件，常被虧「你結婚要不要維安？」。

「明星臉有時還蠻尷尬的。」劉偉民表示，偵辦案件時常有阿姨們熱情送上飲料或小點心，讓他盛情難卻，他也自嘲說，林飛帆最近因為攻佔新聞版面，還蠻擔心會有民眾真的找他合照，害他知名度大增，不容易抓到通緝犯。

談到林飛帆最近的「維安」困擾，身為警界一份子，劉偉民私下認為，他本人如果覺得不需要維安，就不需要那麼大費周章地安排警力，還給他一點隱私，畢竟結婚是兩個家庭的喜事，大批員警維安實在有點煞風景。

墾丁派出所所長陳憲峰指出，劉偉民除了外型挺拔帥氣，對警察工作極有熱忱，去年查緝墾丁民宿大盜吳政義時，雖然只是前往支援，卻勇猛跳下海去逮人；年初一名遊客失竊名貴胡琴，他協助破案後，也親自代表警方送到台南物歸原主，是極受當地同事及民眾肯定的優秀員警。