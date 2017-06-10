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如何幫星星量體重？ 天文學家印證愛因斯坦是對的

人類史上首次成功「秤」出一顆星球的質量，也證明了愛因斯坦的預測。（圖擷取自Youtube）

2017-06-10  00:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空望遠鏡科學研究所（Space Telescope Science Institute）天文學家薩胡（Kailash Sahu）所率領的國際研究團隊7日在美國《科學》（Science）雜誌上表示，他們成功「秤」出一顆星球的質量，這是人類史上首次達成的壯舉，也證明了愛因斯坦（Albert Einstein）在百年以前提出的預測。

根據《風傳媒》報導，1915年愛因斯坦提出廣義相對論，其中一個重要的預測是：距離地球比較近的星球，會像放大鏡一樣扭曲從它後方遙遠星球的射出的光線，出現所謂「微重力透鏡」現象。愛因斯坦還表示，如果地球、距離近和距離遠的兩顆星球不是完全成一條直線時，「微重力透鏡」效應會讓後方的星球稍微偏離實際的位置，因此可以利用偏移距離計算出前方星球的質量。

不過1936年時，愛因斯坦表示，由於星球與星球之間距離遙遠，偏移量又極其微小，「沒有直接觀測到這種現象的希望」。

不過，薩胡等人借助哈伯太空望遠鏡（HST）的優異角分辨率，找到一顆快速移動、距離地球僅18光年的白矮星「Stein 2051 B」能夠告訴他們答案。2014年3月的一次觀測結果顯示，在這顆白矮星的重力作用下，它後方的星球的觀測位置與實際位置相差約2毫弧秒。依此計算，這顆白矮星「Stein 2051 B」的質量相當於我們太陽的67.5%，誤差範圍正負5.1%。

美國安柏瑞德航空大學 （Embry-Riddle Aeronautical University）天文學家奧斯華特（Terry Oswalt）在《科學》在評論文章中寫道「愛因斯坦應該會自豪，他的一個關鍵預測通過了非常嚴格的觀測性測試。」而這項研究「為確定我們不容易通過其他方式測量的物體的質量，提供了一個新工具。」

借助哈伯太空望遠鏡（HST）的優異角分辨率，找到一顆距離地球僅18光年的白矮星「Stein 2051 B」能提供解答。（圖擷取自Youtube）

這顆白矮星「Stein 2051 B」的質量相當於我們太陽的67.5%，誤差範圍正負5.1%。 （圖擷取自Youtube）

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