南市蜂蜜產量今年減產7成 價格貴2成以上

2017-06-09 22:49

〔記者楊金城／台南報導〕台南市今年蜂蜜產量大減近7成，只剩往年產量的3成多，價格也因此貴2成以上，以1瓶5台斤裝龍眼蜜為例，去年1100、1200元，今年依品質要賣到1400元以上。

台南市有蜂蜜產銷班16班、178位蜂農，因採蜜花源不同，約有龍眼蜜、荔枝蜜、百花蜜、柳橙蜜、森林蜜、野蜂蜜之分，以龍眼蜜和荔枝蜜為大宗。

台南市農業局農務科說，今年受氣候影響，龍眼、荔枝花延遲開花，開花採蜜期間又適逢降雨落花，可採花蜜不多，而蜜蜂因蟲害噴農藥導致死亡等因素，造成台南市今年蜂蜜產量大減，只剩往年產量的3成，蜂農嘆說：「遇到歹年冬」。

農業局今在東山區農會舉辦台南市蜂蜜評鑑，邀請學者專家進行複評，包含澱粉酶活性值、HMF（羥甲基糠醛）、色澤、香氣、風味評鑑後，選出6位特等獎得主：蔡炳煌、何育慈、江家豐、江順良、黃國珍、林俊良，和蔡勝貿、田宗益、周桂發等18位頭等獎得主。

而在把關蜂蜜品質的7項檢驗中，竟檢出1件蜂蜜有農藥殘留不合格，1件檢出四環黴素不合格，農務科長邱季芳說，已要求兩位蜂農暫停販售蜂蜜，待進一步複檢釐清。

農務科和專家推測有可能是因蜜蜂採集花蜜的龍眼樹有農藥殘留而導致；會殘留抗生素有可能是為蜜蜂投藥治病，但被檢出的蜂農表示他未使用抗生素，有可能在脫水加工時，被其它有問題的蜂蜜污染到。

農務科說，台南市國產蜂蜜向來品質優良，市場有口碑，兩件不合格蜂蜜是歷年評鑑第一次檢出，屬偶發事件，仍待釐清，消費者不用擔心台南蜂蜜有問題。