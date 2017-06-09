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聽障生克服學習障礙 會考5A++連作文都滿分

2017-06-09  23:50

〔記者楊金城／台南報導〕國中會考成績出爐，佳里國中有3位學生考5A++，西港港明高中的國中部有11位學生考5A++。其中，佳中的洪語謙是聽障生，克服學習障礙，不僅考5A++，連作文也是滿分6級分，真不簡單，學校教職員成立的助學基金會頒發3萬元給她。

佳中有洪語謙、黃冠勳、郭霖瑜3位學生考5A++，洪語謙是聽障生，自小需靠助聽器，每天從北門區風雨無阻由媽媽溫馨接送20公里到校上課，使她培養凡事感恩與細膩的心境，連作文也拿到滿級分。

來自單親家庭的黃冠勳家境清寒，目前和姑姑同住，但他勉力自學，每天都留校晚自習並安排紮實的讀書計畫，原本模擬考只有3A2B的他，終於天助自助拿到5A++滿級分。

郭霖瑜不擅長數理，在最後衝刺階段與同學共組讀書會，也如願獲得5A++。

佳里國中校長陳仲卿說，保守預估有50位以上學生可達第一志願，學校為因應108新課綱的變革，和主辦會考試務的台灣師大心測中心合作，引入學習標準本位評量的課程，讓師生提早適應會考的未來方向，更成立60多個學生社團，讓孩子發揮所長，適才適所，才能考出佳績。

港明高中國中部獲5A++的學生有王之平、陳奕澐、林妤真、黃鈺哲、黃冠專、蘇苡絜、黃政諭、劉仲恩、蔡永霖、黃斌齊、江綺嵐。

新營南新國中錢俐蓁考5A++，她是個愛發問的小孩，平時廣泛閱讀，常為了讀書廢寢忘食，留校晚自習，不靠補習就能考出佳績。

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  • 港明高中國中部有11位學生考5A++。（記者楊金城攝）

    港明高中國中部有11位學生考5A++。（記者楊金城攝）

  • 佳里國中有洪語謙（中）、黃冠勳（右）、郭霖瑜（左）3位學生考5A++，洪語謙作文也滿6級分。（記者楊金城攝）

    佳里國中有洪語謙（中）、黃冠勳（右）、郭霖瑜（左）3位學生考5A++，洪語謙作文也滿6級分。（記者楊金城攝）

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