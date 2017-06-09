解歷史之疑 「皇明監國魯王壙誌」金門展出

金門縣政府秘書長林德恭（左二）、國史館前館長張譽騰（左一）、現任代館長陳登欽（右二）、詩人鄭愁予（右三）、金門史博館長盧根陣（右一）等人，共同為「皇明監國魯王壙誌」展出揭幕。（記者吳正庭攝）

2017-06-09 22:39

〔記者吳正庭／金門報導〕國寶級文物「皇明監國魯王壙誌」今天重返金門，即日起至8月30日在金門歷史博物館展出；縣府表示，壙誌的出土，洗刷明史中有關鄭成功將魯王沈之於海的爭議。

1959年8月22日，也是823砲戰周年的前夕，國軍在金門城郊的古崗湖附近，炸山構築工事，發現一座古墓及一塊石碑，石碑上方分兩行橫書8字:「皇明監國魯王壙誌」，該墓經過證實，是明代崇禎帝自縊後，被擁立的明帝室子孫監國魯王朱以海之墓。

金防部發現這塊不尋常的玄武岩石碑，立刻與金門戰地政務委員會組成監掘小組，開墓解疑。

曾參與該小組的中央通訊社已故前駐金門特派員郭堯齡曾為文指出，壙內骸骨取出，骨呈黑灰色，但頭骨、腿骨、牙腔骨等仍極完整；殘骨中並有「永曆通寶」3枚，另有墊棺紅磚多塊、腐蝕棺木板3塊、填築壙蓋的土瓷碗多只，壙底紅磚縫中發現有晶瑩光亮的水銀，推判是下葬置於棺中。

郭堯齡還寫到一段插曲，指骸骨取出後由縣府周姓官員保管，並以膠袋密封置於睡床之下；該官員曾告訴其他人「與王骸相伴3年」，說的都是實話；而周姓官員日後工作與健康都能順利發展，莫非都是魯王庇佑？

壙誌事件後來以機密上報國防部，經高層交由時任中央研究院院長胡適；兩個月後，胡適發表了1篇「跋金門新發現皇明監國魯王壙志」，引起各界討論、關注。

縣府指出，根據明史記載: 「…成功使人沈之海中」，但壙誌記載：「…王素有哮疾，壬寅十一月十三日，中痰而薨。」，這塊高一百五十六公分、寬七十三公分的石碑，證明魯王死於哮喘，考訂舊史記載上的錯誤，也洗刷數百年來鄭成功蒙受「成功沈王」的不白之冤。

2011年，國史館有鑒於壙誌「對於台灣南明史的研究有高度重要性」、「它釐清了一段鄭成功退至東南小島，打算以台灣為據點，在南明時期的歷史」等因素，提報並獲中央公告指定為國寶，這也是國史館館藏6萬多件文物中，獲評定的5件國寶之一。

此外，根據古崗董姓青年走訪村內耆老及實地訪查，推判當年國軍發現壙誌而構築的工事，應為重要的軍事據點「巨靈砲堡」，就是魯王真塜之所在。

扮演壙誌公告為「國寶」推手的國史館前館長張譽騰、現任代館長陳登欽，今天均專程由台灣到金門，共同主持揭幕式，也將另一復刻版壙誌贈送金門縣政府保存。