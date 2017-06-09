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龍鳳胎同上建中北一女 爸爸說要這樣教

2017-06-09  21:33

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市武崙國中周成汶、周成康是雙胞胎姊弟，弟弟周成康5A++、作文5級分，姊姊周成汶4A++、1A+，作文6級分，姊弟2人篤定上第一志願；龍鳳胎的爸爸周義順9日得知成績笑得合不攏嘴，開心地說，這一切都要謝謝武崙國中老師的指導。

周成汶、周成康雙胞胎姊弟，從成功國小音樂班到武崙國中數理資優班，兩人均同班，卻因兩人個性截然不同，讓爸爸費盡心思；周義順說，雙胞胎讀同班有好處，彼此會良性競爭，卻也曾出現兩人要去上學，卻穿不同衣服出門，讓他看了一直笑，到底姊弟誰搞錯了。

導師江采璘說，姊姊較認真努力學習，弟弟平常只對有興趣的科學拼命學習，還在聯絡簿上創作武俠小說連載、自己還畫插圖；弟弟直到9年級突然覺悟，卯起來衝刺學業，連吃飯都計時，拼鬥精神驚人，姊弟競爭衝刺下，創下佳績。

記者詢問周成汶、周成康雙胞胎姊弟，對於即將結束國小、國中同班生活，會不會很捨不得彼此，兩人居然異口同聲說不會；雙胞胎爸爸周義順對於子女同上第一志願，謙虛地說，一切尊重小孩子自己學習，他只是陪伴。

周義順9日特地到學校，感謝校長辜雅珍、老師陳芳雯、江采璘與其他老師的指導，讓他享受子女同時上第一志願的喜悅。

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  • 國中會考成績公布，基隆市武崙國中周成汶、周成康是雙胞胎姊弟，弟弟周成康5A++、作文5級分，姊姊周成汶4A++、1A+，作文6級分，姊弟2人篤定上第一志願。（記者俞肇福攝）

    國中會考成績公布，基隆市武崙國中周成汶、周成康是雙胞胎姊弟，弟弟周成康5A++、作文5級分，姊姊周成汶4A++、1A+，作文6級分，姊弟2人篤定上第一志願。（記者俞肇福攝）

  • 國中會考成績公布，基隆市武崙國中周成汶、周成康雙胞胎姊弟成績優異，姊弟2人篤定上第一志願；周家姊弟的爸爸周義順（中）笑得合不攏嘴。（記者俞肇福攝）

    國中會考成績公布，基隆市武崙國中周成汶、周成康雙胞胎姊弟成績優異，姊弟2人篤定上第一志願；周家姊弟的爸爸周義順（中）笑得合不攏嘴。（記者俞肇福攝）

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