明全台多雲到晴氣溫高 外出防曬抗中暑

明天各地幾乎都是多雲到晴的天氣，不過山區還是有下午後雷陣雨的機率。（資料照，記者方賓照攝）

2017-06-09 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕明（10）天氣和今天一樣呈現大致穩定的狀態，各地幾乎都是多雲到晴的天氣，不過山區還是有下午後雷陣雨的機率，前往山區活動須留意午後天氣變化。明白天氣溫依然偏高，高溫都在32度以上，西半部甚至可達35度，紫外線指數也都在過量級以上，慎防中暑並做好防曬措施。

據中央氣象局預報，受到太平洋高壓的影響，明天大部分的地區可以整日維持多雲到晴的天氣，中部以北、東北部和東部靠近山區的平地以及各地的山區，有下局部午後雷陣雨的機率，應留意突如其來的雨勢。

氣溫方面，受到偏南風帶來的暖空氣影響，明白天氣溫偏高，台灣本島各地高溫多達到33度，其中台北、新北以及嘉義可能達到35度。北部和中部高溫33至35度；南部高溫33至34度；東部高溫32至33度；外島則是29至32度。

紫外線指數的方面，明天台南、高雄、屏東、台東和澎湖為危險級，其他地區皆為過量級。午間應避免長時間曝曬，外出遊玩須做好防曬措施。

空氣品質方面，明天東部以及澎湖為良好，其他地區為普通。

氣象專家吳德榮在《洩天機教室》中指出，下週台灣將迎來今年「第二波」典型的梅雨鋒面，影響台灣的時間恐怕會比前一波來的長，很可能長達5天，時間拉長威脅性也會跟著增加，不可掉以輕心。

明天白天台灣本島各地高溫多達到33度，其中台北、新北以及嘉義可能達到35度。（圖擷取自中央氣象局）

明天台南、高雄、屏東、台東和澎湖紫外線指數為危險級，其他地區為過量級。（圖擷取自中央氣象局）